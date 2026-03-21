ราชบุรี วิกฤตน้ำมันขาดแคลน เกษตรกร แห่ซื้อปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แก้ปมหาซื้อน้ำมันเครื่องสูบน้ำยาก หวั่นผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมเสียหาย ต้นไม้รอน้ำไม่ได้ ร้านขายอุปกรณ์เกษตร ยอมรับยอดขายพุ่ง
21 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน-สหรัฐ-อิสราเอล ที่ยกระดับสู่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในอ่าวเปอร์เซียและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะการมุ่งเป้าแหล่งก๊าซและโรงกลั่นน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยถึงขั้นวิกฤต
เนื่องจากความกังวลต่อความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง และต้นทุนการผลิตทั่วโลกสูงขึ้น
ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อสำรวจผลกระทบที่มีต่อประชาชน โดยได้พูดคุยกับ ร.ต.ท.เบ็ญจะ คำมูล อายุ 70 ปี อดีตข้าราชการตำรวจ ที่ผันตัวมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอมขนาด 8 ไร่ ในพื้นที่ ต.วังเย็น อ.บางแพ ก่อนจะได้รับการเปิดเผยว่า
ทุก ๆ วัน ตนจะเติมน้ำเข้าสวนมะพร้าว เพื่อช่วยสร้างสมดุลความชื้น ทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง การรดน้ำที่เพียงพอและสม่ำเสมอ จะช่วยให้มะพร้าวติดผลดก น้ำหวานหอม และลดความเสี่ยงจากโรค
แต่เนื่องจาก พื้นที่สวนของตนสูงกว่าระดับน้ำในคลอง และยังมีระยะห่างถึง 200 เมตร ทำให้ต้องสูบน้ำผ่านลำรางและท่อน้ำ โดยใช้ปั๊มไฟฟ้าสลับกับปั๊มน้ำมัน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2,000 – 3,000 บาท
กระทั่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยสั่งคุมเข้มการกักตุนน้ำมัน และสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว เพื่อรับมือวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เสี่ยงยืดเยื้อ ทำให้ประชาชนหลากหลายอาชีพได้รับผลกระทบ รวมถึงตนด้วย ที่ไม่สามารถหาน้ำมันเก็บไว้ใช้ในสวนได้ตามปกติ หากปล่อยไว้ ผลผลิตมะพร้าวอาจได้รับความเสียหาย
ตนจึงตัดสินใจหาทางออก และจบปัญหาด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ แม้จะต้องใช้เงินลงทุนร่วม 30,000 บาท แต่ตนก็มองว่า คุ้มค่า หลังจากได้ลองใช้งานก็พบว่า มีความสะดวกสบาย เปิดเครื่องสูบน้ำได้ทั้งวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง ไม่ต้องคอยลุ้นว่าวันนี้ พรุ่งนี้จะมีน้ำมันหรือไม่
ด้าน นายสมบัติ ศักดิ์สมบูรณ์ เจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ในพื้นที่ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน อุปกรณ์การเกษตรภายในร้าน โดยเฉพาะชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มียอดขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร ทั้งชาวนา ชาวสวนมะพร้าว ไร่ข้าวโพด และไร่อ้อย
ต่างแวะเวียนเข้ามาสอบถาม และเลือกซื้อกันทุกวัน เมื่อสอบถามลูกค้า ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่อยากลุ้นกับการไปซื้อน้ำมัน และหลายปั๊มก็จำกัดสิทธิ์ไม่ให้เติมใส่ถังแกนลอน ทำให้ไม่มีน้ำมันไปเติมใส่เครื่องสูบน้ำ แต่ต้นไม้มันรอน้ำไม่ได้
สำหรับชุ ดปั๊มน้ำที่ขายดีจะเป็นชุดนอนนา แบ่งเป็นปั๊มน้ำขนาด 2 นิ้ว ราคาไม่เกิน 20,000 บาท และ ขนาด 3 นิ้ว ราคาอยู่ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท ซึ่งในชุดจะประกอบด้วยแผงโซล่าเซล์ขนาด 630 วัตต์ จำนวน 3 แผง และปั๊มน้ำ 1 เครื่อง โดยติดตั้งอยู่บนรถเข็นเหล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเข้าสวนไร่นา