เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัด เพลิงลุกไหม้ ห้องเก็บของมีวัสดุอุปกรณ์เก่าโรงเรียนดัง ประจำจังหวัด วัสดุเก่าถูกเผาวอด คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2569 ร.ต.อ.สงกรานต์ จันทร์แก้ว รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพัทลุง นำรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองพัทลุง และรถดับเพลิงของอบจ.พัทลุง รวม 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของภายในโรงเรียนพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุง

ที่เกิดเหตุพบเปลวไฟลุกโหมอย่างรุนแรง พร้อมกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณ เนื่องจากภายในห้องเก็บของมีวัสดุอุปกรณ์เก่า เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

รปภ.ระบุ ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมยามบริเวณหน้าโรงเรียน มีชาวบ้านแจ้งว่าพบเพลิงไหม้ห้องเก็บของที่อยู่ติดกำแพงโรงเรียน ริมถนนสายไชยบุรี จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟภายในห้องเก็บของมีสภาพเก่า อย่างไรก็ตาม จะได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช่องทางชมสด ดูบอลสด ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ อินโดนีเซีย FIFA ASEAN Cup นัดตัดสินแชมป์
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

สลด หลวงพ่อวัดดัง มรณภาพปริศนาในกุฏิ ตรงวันพระ พร้อมเขียนตัวเลขทิ้งไว้ 
4

ดญ.13ปีเลือดออกหนัก ร้องไห้เดินขอความช่วยเหลือกลางดึกหลังถูกทิ้งไว้ในบังกะโล
5

สุดทนแฉ ศิลปินคนดัง ค่าตัวหลักล้าน ไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยา ด่ากราด เหยียดทีมงาน
6

ระทึก! สาวคลอดลูกบนรถไฟ ผู้โดยสารช่วยกันทำคลอด แห่ส่องเลขขบวน-เวลาเกิด
7

แฟนบอลไทย ได้เฮ ฟีฟ่าปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดให้ได้ดูช้างศึกบู๊ฟีฟ่า อาเซียน
8

ทะลุ 1 ล้านครัวเรือน! ลงทะเบียนผ่านแอป‘ทางรัฐ’ ปภ.แนะวิธีเช็กข้อมูล-คำร้องผิด
9

เตือน! Rain bomb ถล่ม พัทยาบ่ายนี้ จับตา 3 อำเภอ ฉะเชิงเทรา ฟังประกาศใกล้ชิด
10

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง