เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัด เพลิงลุกไหม้ ห้องเก็บของมีวัสดุอุปกรณ์เก่าโรงเรียนดัง ประจำจังหวัด วัสดุเก่าถูกเผาวอด คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2569 ร.ต.อ.สงกรานต์ จันทร์แก้ว รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพัทลุง นำรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองพัทลุง และรถดับเพลิงของอบจ.พัทลุง รวม 2 คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของภายในโรงเรียนพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบเปลวไฟลุกโหมอย่างรุนแรง พร้อมกลุ่มควันหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณ เนื่องจากภายในห้องเก็บของมีวัสดุอุปกรณ์เก่า เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
รปภ.ระบุ ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมยามบริเวณหน้าโรงเรียน มีชาวบ้านแจ้งว่าพบเพลิงไหม้ห้องเก็บของที่อยู่ติดกำแพงโรงเรียน ริมถนนสายไชยบุรี จึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟภายในห้องเก็บของมีสภาพเก่า อย่างไรก็ตาม จะได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง