สุดสลด ลูกสาว 3 ขวบวิ่งมาหาแม่ริมห้วย เกิดพลัดตกน้ำ แม่วัย 31 รีบกระโดดช่วยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็น ไหลไปตามกระแสน้ำจมหายคู่ ทีมประดาน้ำกู้ภัยลงงมเจอร่างแม่แล้ว

วันที่ 21 มีนาคม 2569 ร.ต.ท.ธวัชชัย พิพม์กินรี รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ รับแจ้งเหตุแม่-ลูก จมน้ำสูญหายที่ห้วยทม บ้านคำนกกก ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ จึงประสานทีมนักประดาน้ำมูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ ไปร่วมค้นหา แล้วรุดไปตรวจสอบ

เมื่อไปถึงพบว่าครอบครัวและชาวบ้านกำลังช่วยกันออกตามหา น.ส.ศิริวัล อายุ 31 ปี และลูกสาว เป็นเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ พลัดตกน้ำสูญหายไป โดยหวังว่าจะลอยไปเกาะข้างริมห้วยเอาไว้ได้อยู่ที่ไหนสักแห่ง เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจากมูลนิธิเพชรเกษมรีบส่งทีมลงค้นหาใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงจึงพบร่างผู้เป็นแม่จมน้ำเสียชีวิต

ชาวบ้านที่ออกตามหาพากันเสียใจ โดยเฉพาะสามีและพ่อ-แม่สามี ขณะที่ลูกสาว เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาจนออกซิเจนในถังไม่เพียงพอ และเหนื่อยล้าจึงยุติการค้นหาชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของทีมเจ้าหน้าที่

เบื้องต้นทราบว่า แม่-ลูกเดินทางมากับปู่-ย่า และหลานรวมทั้งหมด 5 คนพากันเดินมาดูลานปลูกมัน แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศร้อนจัด ผู้เป็นแม่เดินลงไปที่บริเวณริมห้วยเพื่อล้างหน้าล้างตา ลูกสาวได้วิ่งตามหลังแม่มาแล้วเกิดลื่นโขดหินตกลงไปในน้ำ ผู้เป็นแม่กระโดดลงไปช่วยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำหายไปกับกระแสน้ำไหล และความลึก

จากนั้นเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์ร่วมชันสูตรพลิกศพ ก่อนส่งรพ. พร้อมสอบสวนตามกฎหมาย แล้วให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนร่างหนูน้อยเจ้าหน้าที่จะค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้ง

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