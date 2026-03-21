ศทช. ลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิดสระแก้ว พบ PMN โผล่ 3 ทุ่น เคลียร์แล้ว 30.46% จากพื้นที่เกือบแสนตร.ม. เดินหน้าคืนความปลอดภัยชายแดนไท-กัมพูชา
วันที่ 21 มี.ค.2569 กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด ของหน่วยปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่ 1 จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว การปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตร ดำเนินการปรับลดพื้นที่อันตราย ได้พื้นที่จำนวน 2,100 ตารางเมตร คิดเป็น 2.10 % ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN จำนวน 3 ทุ่น
สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด ตั้งแต่การปฏิบัติห้วงที่ 1 ที่ผ่านมา วันที่ 18 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2568 ได้พื้นที่ไปแล้ว 17,700 ตารางเมตร และห้วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น 30,400 ตารางเมตร คิดเป็น 30.46 % คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัย/ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวนทั้งสิ้น 68,400 ตารางเมตร คิดเป็น 69.54 %
ตรวจรวมพบทุ่นระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 53 รายการ (ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN จำนวน 45 ทุ่น, ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล MN79 จำนวน 6 ทุ่น, ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด จำนวน 1 นัด)
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัย และความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา