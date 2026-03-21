สุรินทร์เศร้า จมน้ำ 3 ศพที่ หนองน้ำ สลดเด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 ชาวบ้านออกไปเลี้ยงวัวเจอรีบลงไปช่วยขึ้นมาได้ 1 ราย แต่ไม่ทัน ก่อนทีมกู้ภัยลงงมขึ้นมาได้อีก2
เมื่อเวลา 14.14 น. วันที่ 21 มี.ค.2569 ร.ต.อ.กฤษฎา สังขฤกษ์ รอง สารวัตร(สอบสวน) สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รับแจ้งเหตุคนจมน้ำสูญหาย 3 ราย เป็น เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 ที่หนองน้ำบ้านน้ำเขียว ม.6 บ้านน้ำเขียว ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมทีม อาสากู้ภัยฮุก 31จุดอำเภอรัตนบุรี
เมื่อไปถึงพบมีชาวบ้านที่ออกมาเลี้ยงวัวบริเวณหนองน้ำที่เกิดเหตุ ลงไปช่วยเหลืองมขึ้นมาได้ 1 ราย แต่เสียชีวิตแล้ว จากนั้นทีมกู้ภัยช่วยกันค้นหาจนพบร่างผู้เสียชีวิตอีก 2 ราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประสานแพทย์ รพ.รัตนบุรี ร่วมชันสูตรพลิกศพ พบว่าทั้งหมดเสียชีวิตจากการจมน้ำ ไม่พบร่องรอยการทำร้ายหรือต่อสู้แต่อย่างใด ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย ขอรับศพไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป
ขอบคุณภาพจาก กู้ชีพกู้ภัยเมืองช้าง และ อาสากู้ภัยฮุก31จุดอำเภอรัตนบุรี