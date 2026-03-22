รักเก่าปะทะรักใหม่ หนุ่มบุกห้องกลางดึก เห็นภาพบาดตา สาวควงคนรักใหม่มาอยู่ด้วย ทะเลาะกันลั่น ก่อนคว้ามีดฟันกันบาดเจ็บยกบ้าน ฝ่ายหญิงเปิดสาเหตุเลิกกัน

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 22 มี.ค.2569 ร.ต.อ.ประเสริฐ ด้วงเอียด ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านพักหลังหนึ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3 ราย คือ นายชาลี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี มีบาดแผลถูกมีดฟันบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งเกือบขาด, นางรัตนากร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ถูกของมีคมบาดที่นิ้วมือข้างขวา และ นายสุธรรม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี บาดเจ็บบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งและมีบาดแผลจากของแข็ง

เห็นภาพบาดตา

รักเก่าปะทะรักใหม่ หนุ่มบุกห้องกลางดึก เห็นภาพบาดตา สาวควงคนรักใหม่มาอยู่ด้วย ทะเลาะกันลั่น ก่อนคว้ามีดฟันกันบาดเจ็บยกบ้าน ฝ่ายหญิงเปิดสาเหตุเลิกกัน

จากการสอบสวนทราบว่า นายชาลี ซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางรัตนากร คบหากันมานานกว่า 7 ปีและเพิ่งเลิกรากันเมื่อไม่นานมานี้ แต่ยังติดต่อกันอยู่ และยังเป็นผู้จ่ายค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุ นายชาลีได้ไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนตั้งแต่ช่วงค่ำ กระทั่งเวลาประมาณ 03.30 น. ได้ขับรถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้านเช่า

เมื่อมาถึงได้พยายามเรียกให้นางรัตนากรเปิดประตู แต่ไม่มีการตอบรับ ด้วยความมึนเมาจึงพังประตูเข้าไปภายในบ้าน ก่อนจะพบว่านางรัตนากรกำลังอยู่ในห้องนอนกับนายสุธรรม ซึ่งเป็นแฟนใหม่

เห็นภาพบาดตา

ฝ่ายสาวผู้บาดเจ็บ

จากนั้นได้เกิดการโต้เถียงและชุลมุนกันขึ้น โดยนายสุธรรมคว้ามีดที่อยู่ใกล้ตัวฟันใส่นายชาลีจนได้รับบาดเจ็บ ขณะเดียวกันนางรัตนากรที่พยายามเข้าห้ามก็ถูกมีดบาดได้รับบาดเจ็บไปด้วย ส่วน นายสุธรรมก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เช่นกัน หลังเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือ ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ

ด้าน นายสุธรรม ให้การว่า ตนรู้จักกับนางรัตนากรมาก่อน และเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวได้ประมาณ 2 สัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้นายชาลีเคยมาก่อเหตุอาละวาดและดักทำร้ายตนแล้วด้วย ได้มีการลงบันทึกแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง ก่อนหน้า

ขณะที่ นางรัตนากร กล่าวว่า ตนเลิกรากับนายชาลีได้ไม่นาน เนื่องจากมีปัญหาสะสม ก่อนจะเริ่มคบหากับนายสุธรรม และให้เข้ามาพักอาศัยที่บ้าน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และจะไปสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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