สลดชาวบ้านนึกว่าไก่ เปิดห่อผ้าออกมาดู เป็น ศพทารกเพศชาย ถูกนำมาทิ้งในกองขยะหน้าตลาด ตร.เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ที่นำทารกมาทิ้งดำเนินคดี
เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 22 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปู รับแจ้งพบศพเด็กทารกถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะ หน้าตลาด บริเวณหน้าปากซอยเทศบาลบางปู 97 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ
ที่เกิดเหตุเป็นจุดทิ้งขยะกองขนาดใหญ่ บริเวณด้านบนพบผ้าห่มลายสีแดงห่อวัตถุต้องสงสัย เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตรวจสอบภายใน พบศพเด็กทารกเพศชาย สภาพร่างกายสมบูรณ์ คาดว่าอายุครรภ์ครบกำหนด ถูกนำมาทิ้งไว้ในจุดดังกล่าว เบื้องต้นสภาพศพไม่พบบาดแผลภายนอก
สอบถาม พ่อค้าที่ผู้บศพรายแรก ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ตนนำขยะมาทิ้งตามปกติ ก่อนสังเกตเห็นห่อผ้าวางอยู่และเปิดอ้าไว้ ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นซากไก่ แต่เมื่อเข้าไปตรวจดูใกล้ๆ และเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดู พบว่าเป็นร่างเด็กทารก จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เข้าตรวจชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด พร้อมกันนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวผู้ที่นำทารกมาทิ้ง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป