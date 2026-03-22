แม่ค้าสาว ขับกระบะ หลับใน ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก หม้อแปลงระเบิด ไฟฟ้าดับหลายตำบล เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้ว เผยนาทีเกิดเหตุ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 22 มี.ค.2569 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าโรงผึ้ง พัฒนกิจถนนยางเนิ้ง-ขัวมุง ช่วง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทางกู้ชีพเทศบาลตำบลหนองแฝก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า สารภี จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 4 ประตู สภาพชนติดคาเสาไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย คนขับเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ ทางกู้ชีพจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสารภี
จากการสอบถาม คนขับ กล่าวว่า มีอาชีพเป็นแม่ค้า เพิ่งขับรถมาจากตลาดเพื่อกลับบ้าน มาถึงที่เกิดเหตุเกิดหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหลายตำบลในพื้นที่ ต.หนองแฝก, ต.ดอนแก้ว, ต.ขัวมุง และ ต.สันทรายมหาวงค์ ซึ่งทางการไฟฟ้าได้แก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว