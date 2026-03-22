นักท่องเที่ยวมาเลเซีย งดข้ามแดนมาฉลอง วันอีดิลฟิตรี หลังกังวลวิกฤตน้ำมันในไทย ที่อาจไม่เพียงพอต่อการเดินทาง รายได้หายไปกว่า 20 ล้าน

22 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลอีดิลฟิตรี ใน อ.เบตง จ.ยะลา พบว่าภายหลัง นายอาหมัด ฟาห์มี อาหมัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา เตือนชาวมาเลเซียที่เตรียมเดินทางมาเที่ยวในวันหยุดยาว เทศกาลอีดิลฟิตรี หรือ เทศกาลฮารีรายอ ที่สิ้นสุดการถือศีลอดของชาวมุสลิม

เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนน้ำมัน มีน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศและจากการตื่นตระหนกของประชาชนกลัวไม่มีน้ำมันใช้ ทำให้เกิดการกักตุน

ทำให้ชาวมาเลเซียที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวในช่วงวันฮารีรายอ ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก ไม่เหมือนในทุกปีที่ผ่านมา ที่สร้างเงินสะพัดในไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

จากการสอบถามนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทย เปิดเผยคล้ายกันว่า เป็นผลพวงของน้ำมันในประเทศไทยที่ขาดแคลน ทำให้ชาวมาเลเซียเกิดความไม่มั่นใจ ว่าจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่

“ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ที่ข้ามแดนผ่านพรมแดน อ.เบตง ใช้เป็นทางผ่านเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวอีกหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ จ.ภูเก็ต” นักท่องเที่ยวกล่าว

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