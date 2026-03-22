สะเทือนใจ เรือพายล่ม คร่าชีวิต ลุง-หลาน 3 ราย ลงเรือเล่นน้ำคลายร้อน สลดวันเดียวในพื้นที่ อ.รัตนบุรี มีเหตุจมน้ำเสียชีวิตถึง 4 ราย
วันที่ 22 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์สุดสลด เกิดขึ้นบริเวณกุดบ้านน้ำเขียว ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ ท่ามกลางชาวบ้านนับร้อยคนที่มุงดูเหตุการณ์อย่างหดหู่ พร้อมเสียงร่ำไห้ของญาติผู้สูญเสียที่ดังสะเทือนใจไปทั่วบริเวณ
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.30 น. หน่วยกู้ภัย รับแจ้งเหตุผู้สูญหายในแหล่งน้ำดังกล่าว จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยจาก อ.รัตนบุรี อ.โนนนารายณ์ และทีมดำน้ำจาก จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมค้นหาอย่างเร่งด่วน โดยจุดเกิดเหตุเป็นกุดขนาดใหญ่ ระดับน้ำลึกตั้งแต่ประมาณ 2 เมตร และบางจุดมีลักษณะเป็นหลุมลึกคล้ายบ่อทราย ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
กระทั่งสามารถพบร่างผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย ประกอบด้วย
- เด็กชายพนารรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 6 ปี
- เด็กชายธีรนันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 7 ปี
- นายบุญธรรม (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี (ลุง)
สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลุง พาหลานทั้งสองออกไปพายเรือเล่นน้ำคลายร้อน แต่เกิดอุบัติเหตุเรือล่ม ทั้ง 3 ชีวิตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จนจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมด
ชาวบ้านไปถางป่าเตรียมทำนาบริเวณนั้น เห็นเรือลอยเคว้งอยู่กลางหนองน้ำ ประกอบกับทางญาติอีกคนกำลังตามหาหลาน ซึ่งหายออกจากบ้าน 2 คน หลังจากนั้นชาวบ้านลงไปงมพบศพผู้เสียชีวิต 1 ราย ต่อมาได้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยงมหาร่างและพบอีก 2 ชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ แพทย์เวรได้เข้าชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบหมายให้หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวนำร่างส่งโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งมอบให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานอีกว่าเมื่อเวลา 10.30 น. วันเดียวกัน มีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดรัตนบุรี และกู้ภัยสว่างซาเซี๊ยกงสุรินทร์ จุดโนนนารายณ์ พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เข้าดำเนินการตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุบริเวณบ่อหนองผักบุ้ง บ้านม่วงหมาก ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ลอยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 3 เมตร บริเวณดังกล่าวมีความลึกประมาณ 2 เมตร เจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการนำร่างขึ้นจากน้ำ
ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นายทองไสย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 80 ปี จากการสอบถามญาติทราบว่า ผู้เสียชีวิตหายออกจากบ้านไปประมาณ 2-3 วัน กระทั่งช่วงเช้าวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 08.00 น. ญาติออกตามหา ก่อนจะมาพบร่างอยู่ในบ่อดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ ส่งต่อให้แพทย์เวรโรงพยาบาลรัตนบุรี ทำการชันสูตรพลิกศพ ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.ดอนแรด โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต หน่วยกู้ภัยจึงได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป