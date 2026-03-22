บุรีรัมย์ น้ำดื่มบรรจุขวด ปรับราคาขึ้นแพ็กละ 5 บาท หลังเม็ดพลาสติกซึ่งที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดน้ำแพงขึ้น ทำให้ต้องขึ้นราคาตามด้วย
22 มี.ค. 69 – จากสภาวะวิกฤตการณ์สงครามตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก โดยนอกจากน้ำมันขาดแคลนและมีการปรับราคาสูงขึ้น ยังพบว่าสินค้าอุปโภค-บริโภค หลายชนิด ทยอยปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการปรับราคาน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร หลังก่อนหน้านี้ราคาขายส่งและปลีกอยู่ที่ราคาเฉลี่ย แพคละ 20-25 บาท หรือ 4 แพ็ก 100
โดยล่าสุด ร้านและตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดแบรนด์ท้องถิ่น ปรับราคาขายส่งและขายปลีก เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมเป็นแพ็กละ 3-5 บาท และคาดว่าน่าจะมีการปรับราคาขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น
นายธนกฤต พ่อค้าร้านน้ำดื่ม ตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มแบรนด์ท้องถิ่นบรรจุขวดรายใหญ่ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้น้ำมันขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ได้ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตน้ำดื่ม ต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วย เพราะเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดน้ำมีราคาสูงขึ้น ทำให้โรงงานผู้ผลิตน้ำดื่มได้ปรับราคาตาม
ทางร้านพยายามพยุงราคาจำหน่ายให้คงเดิมไว้ แต่ด้วยราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง เม็ดพลาสติกที่ปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้ต้องปรับราคาตาม ลูกค้าประจำหลายรายมีไม่พอใจบ้าง บางรายก็ซื้อน้อยลง บางรายที่ซื้อไปขายต่อเลิกซื้อไปบ้างก็มี