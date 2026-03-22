เจ้าอาวาส ระบาย นอกจากบิณฑบาต ยังต้องตระเวนหาซื้อน้ำมันดีเซลเผาศพด้วย หลังขาดแคลนในหลายพื้นที่ เอาแกลลอนไปเติมต้องให้เจ้าอาวาสมาแสดงตัวเอง

22 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงพี่บอม หรือ พระสมุห์สามารถ เจ้าอาวาสวัดวิจิตราราม (วัดใหม่) จ.พิจิตร ได้โพสต์เฟซบุ๊กบรรยายความลำบากในการหาซื้อน้ำมันดีเซลมาเผาร่างผู้เสียชีวิต โดยระบุดังนี้

นอกจากต้องออกบิณฑบาตแล้ว ก็ต้องออกไปตะเวนหาซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อจะใช้ในการเผาร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งเมรุเผาใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

วัดมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ต้องใช้น้ำมันดีเซล 60 ลิตร เอาถังแกลลอนไปขอซื้อ ปั๊มบางแห่งบอกว่าน้ำมันหมด บางแห่งบอกว่าไม่ขาย บางแห่งจะขายต้องขอดูใบมรณะบัตร บางแห่งถึงขนาดที่ว่าต้องให้เจ้าอาวาสมาแสดงตัว

แม่เจ้า ประเทศไทยยุคนี้ทำไมถึงได้รังแกพระ รังแกผีขนาดนี้ ชีวิตเจ้าอาวาสต้องออกหาน้ำมันเผาศพเอง เย็นนี้ใครเห็นอาตมาไปกรอกน้ำมันอย่าพึ่งว่ากัน เพราะต้องนำไปเผาศพ

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