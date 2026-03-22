กระบี่ เข้าคิวครึ่งวันรอรถน้ำมันมาส่ง หลายพื้นที่หมด วอนรัฐแก้ปัญหา ตอนนี้เดือดร้อนมาก บางคนไม่ได้ไปทำงาน เพราะรถไม่มีน้ำมัน
22 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ประชาชนเดินทางนำรถมารอเฝ้าต่อคิวเพื่อเติมน้ำมัน ในพื้นที่ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ตั้งแต่เช้า เมื่อทราบข่าวว่าจะมีรถขนส่งน้ำมันมาส่งในช่วงเวลา 14.30 น วันนี้
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ และที่อยู่ต่างตำบลในละแวกเดียวกัน เดินทางนำรถของตนเองมาเข้าคิวรอตั้งแต่ช่วงเช้า บางคันก็เดินทางมาจากต่างอำเภอ
ผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้าน อ.เกาะลันตา รายหนึ่ง ได้ข้อมูลว่า ที่เกาะลันตาแทบไม่มีให้เติมเลย บางคนไม่ได้ออกไปทำงาน รอจนกว่ามีน้ำมันเข้ามาใหม่ ซึ่งใช้เวลานาน บางคนเดินทางมาเพื่อเติมน้ำมันไปเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน คนรับจ้างรถขนส่ง รถบรรทุก จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านที่มารอวันนี้ ฝากความหวังไว้กับภาครัฐว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะลำบากแน่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ บางคนขาดรายได้ บางคนไม่มีน้ำมันเพียงพอจะไปทำงาน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขปัญหาน้ำมันขาดเเคลนให้มีเพียงพอด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า สถานการณ์น้ำมันในพื้นที่ความเเตกต่างกัน มีน้ำมันที่ได้รับมาปริมาณต่างกันไป บางสถานีบริการน้ำมันแจ้งว่าจะปิดให้บริการยาวจนถึงสิ้นเดือน เนื่องจากไม่มีน้ำมันมาส่ง