ชาย วัย 50 ปี ขี่ จยย.เปลือยกาย ข้ามอำเภอ ก่อนน้ำมันหมดกลางทาง เดินเข้าปั๊ม พูดไม่รู้เรื่อง ตำรวจคุมตัวส่ง รพ.พร้อมตามหาญาติ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูเวียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างขอนแก่น สามัคคีอุทิศจุดบริการภูเวียง รับแจ้งเหตุชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 50 ปี เปลือยกายอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น หลังรับแจ้งรุดตรวจสอบ
เมื่อไปถึงที่ปั๊มน้ำมัน พบชายดังกล่าวพูดจาสื่อสารไม่รู้เรื่อง สภาพเปลือยกายล่อนจ้อน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมพร้อมกับนำถุงพลาสติกมาห่อท่อนล่างเอาไว้เพื่อไม่ให้อุจาดตา ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเดินทางมาถึง จึงนำผ้าขาวมาห่ออีกชั้น แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
เนื่องจากประเมินแล้วคาดว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวช เพราะสื่อสารไม่รู้เรื่อง ไม่มีบัตรหรือเอกสารยืนยันตัวตนว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีและพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีขาว-แดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คันจอดอยู่ริมถนน ซึ่งเป็นรถที่ชายดังกล่าวขับมาคาดว่าจะน้ำมันหมดระหว่างทาง
สอบถามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีผู้พบเห็นว่าชายคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์ในสภาพเปลือยมาจาก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน กระทั่งมาถึงที่ อ.ภูเวียง
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยนำตัวชายดังกล่าวส่งโรงพยาบาลภูเวียง และนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่ สภ.ภูเวียง เพื่อให้สงบลง และติดต่อหาญาติมารับตัว ทั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวน้ำมันหมด จึงไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ทำให้ไม่เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นแต่อย่างใด