ผู้จัดการปั๊ม ระบาย น้ำมันขาดแคลน จากส่งให้วันละ 1 หมื่นลิตร เหลือแค่ 3 พัน ซัดหากทุกปั๊มมีน้ำมันส่งเข้ามาอย่างเพียงพอ จะไม่เกิดปัญหานี้
22 มี.ค. 69 – จากสภาวะน้ำมันเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ในประเทศไทย หลังเกิดสงครามในตะวันออกกลาง จนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายปั๊มมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้น
ล่าสุด น.ส.น้ำเพชร กรรมการผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมันเซลล์ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน ได้อัดคลิบวิดีโอระบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า สถานการณ์ขาดแคลนน้ำมัน เกิดจากบริษัทแม่แจ้งว่าไม่มีน้ำมัน จากที่ส่งน้ำมันดีเซลมาให้วันละ 1 หมื่นลิตร แต่กลับส่งมาเพียงวันล่ะ 3 พันลิตรเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แม้ว่าภาครัฐจะออกมาชี้แจงว่ามีน้ำมันส่งมาให้ จ.ลำพูน ทุกวัน แต่ปริมาณน้ำมันที่ส่งนั้นต่ำกว่าการใช้งานปกติ เมื่อมีระบบแจ้งเตือนว่าปั๊มไหนมีน้ำมัน ประชาชนก็จะแห่ไปเติมปั๊มนั้นจนคิวยาวเหยียด ซึ่งหากทุกปั๊มมีน้ำมันส่งเข้ามาอย่างเพียงพอ จะไม่เกิดปัญหานี้เลย
ลำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานเยอะ มีระบบโลจิสติกที่ต้องรับส่งสินค้า ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันสูง แต่ปริมาณน้ำมันที่ส่งเข้ามาในจังหวัดมีน้อยกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ภาวะที่ประชาชนกักตุนน้ำมัน แม้แต่ปั๊มน้ำมันเองก็ไม่สามารถกักตุนน้ำมันได้ เพราะว่ารับน้ำมันมาเท่าไหร่ทางปั๊มก็ขายหมดทุกลิตร
ภาครัฐออกมาพูดระบุว่า เป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะหมดปั๊ม เพราะว่ามีการส่งน้ำมันเข้าระบบตลอด อยากถามว่า เคยมาดูสถานการณ์ที่ปั๊มน้ำมันหรือไม่ เห็นข่าวที่ประชาชนแห่ต่อคิวเติมน้ำมันหรือไม่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากปริมาณน้ำมันที่ส่งมาที่ปั๊มน้อยกว่าความต้องการ
แต่รัฐบาลออกมาพูดว่า เรายังอยู่ในสภาวะปกติมีน้ำมันเพียงพอ ตอนนี้อยากให้รัฐบาลออกมาพูดความจริงว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ น้ำมันอยู่ที่ใคร ใครเป็นคนกักตุนไว้ ใครมีอำนาจในการสั่งการ สั่งจ่ายน้ำมันออกมา ก็ให้รีบทำรีบจัดการรีบแก้ไข เพราะว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งตลอดจนประชาชนไม่ไหวแล้ว