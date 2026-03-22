ตชด.237 ยึดล็อตใหญ่ ยาบ้า 4.4 ล้านเม็ด มีสัญลักษณ์ 999 ซุกบนเรือดูดทรายกลางโขง ทะลักจากเมียนมาข้ามโขงภาคอีสาน เตรียมหาแหล่งที่มาที่แน่ชัด
วันที่ 22 มี.ค. 69 ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายนิมิต ปัทมเจริญ ปลัดจังหวัดนครพนม ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผกก.ตชด.23 พ.ต.ท.คเขนทร์ สมโภชน์ สว.สส.สภ.ท่าอุเทน ร.ต.วัชรา ยืนทน ผช.หน.ฝอก-ขว.กกล.สุรศักดิ์มนตรี (ร.3) และ พ.ต.ท.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.237 แถลงตรวจยึด ยาเสพติดให้โทษยาบ้า 4,400,000 เม็ด โดยตรวยยึดได้ที่ท่าทรายแหล่งหนึ่ง บ.ท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน
พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการด้านการข่าว ร้อย ตชด.237 ได้ติดตามและทำการสืบสวนกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดและขยายผลอย่างต่อเนื่อง วันที่ 21 มี.ค.69 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จึงรายงานให้ พ.ต.ท.เรวัฒ ทราบ และสั่งการให้ ร.ต.อ.จรณ์ แก้วคำแสน หน.ชุดปฏิบัติการด้านข่าว ตชด.237 นำกำลังออกสืบสวนและลาดตะเวนตามพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำโขง
กระทั่งเวลา 19.30 น.วันที่ 21 มี.ค.69 เจ้าหน้าที่ชุดดักซุ่มตรวจสอบโดยใช้กล้องไนท์วิชั่น สุ่มตรวจสอบริมฝั่งแม่น้ำโขง บ.ท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน พบเรือต้องสงสัยปิดไฟลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าทรายแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ชุดสกัดกั้นร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวทางทหารร่วมกันทางไปตรวจสอบ
ต่อมาเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงท่าทรายดังกล่าว พบว่ามีกระสอบสีดำห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก พันด้วยเทปกาว 11 กระสอบ วางอยู่บนเรือดูดทรายที่จอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ เมื่อแกะออกมาพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) จำนวน 11 กระสอบ จึงลำเลียงของกลางทั้งหมดมาที่กองร้อย ตชด.237 เพื่อตรวจสอบและนับละเอียดอีกครั้ง เพื่อสอบสวนเบื้องต้นขยายผลกลุ่มหาขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไป
ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ เผยว่า ยาเสพติดที่ตรวจยึดครั้งมี มีสัญลักษณ์ 999 ที่หน้าห่อ ส่วนสัญลักษณ์ Y1 จะมาจากแหล่งผลิตจากประเทศเมียนมาเป็นหลัก ส่วนใหญ่ที่จับและตรวจยึดได้มีสัญลักษณ์ Y1 ซึ่งแหล่งผลิตมาจากว้าใต้ ประเทศเมียนมา ส่วน 999 น่าจะมาจากว้าเหนือ
ส่วนที่มีสีแดงกับน้ำเงินอยู่บนห่อที่ตรวจยึดได้ครั้ง ข้อมูลในเชิงลึกจะได้ประสานพิสูจน์หลักฐาน( พฐ) จ.นครพนม เพื่อจะได้พิสูจน์ข้อแตกต่างหาแหล่งที่มาแหล่งอีกครั้ง เพื่อสกัดกั้นแหล่งพักในภาคอีสาน ไม่ให้ทะลักในจังหวัดชั้นต่อไป
หลังจากนี้เจ้าหน้าจะได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน เพื่อขยายผลหาขบวนการผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป