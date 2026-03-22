เกิดเหตุจลาจล บ้านกรุณา ได้รับบาดเจ็บเพียบ เจ้าหน้าที่รุดเข้าควบคุมสถานการณ์ สั่งที่เหลือเข้าโรงนอน รายงานสถานการณ์ทุก 15 นาที

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 22 มี.ค.69 ภายหลังเกิดเหตุจลาจลภายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 ได้ลงพื้นที่กำกับดูแลและบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้

จากการระดมกำลังเข้าระงับเหตุ พบว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) และฝ่ายสืบสวนจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.บางพลี รวม 25 นาย เข้าควบคุมพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาอีก 8 นาย

ภายในศูนย์ฝึกฯ มีเยาวชนอยู่ทั้งหมด 91 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 7 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เหลือเยาวชนภายในศูนย์จำนวน 84 คน ซึ่งขณะนี้ได้ถูกควบคุมตัวให้อยู่ภายในโรงนอนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์ทุก 15 นาที นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.) บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกฯ เพื่อใช้เป็นจุดอำนวยการและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เนื่องจากศูนย์ฝึกฯ ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับโครงการพระดาบส เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุลุกลามหรือเกิดซ้ำ

 

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