สุรินทร์ – พ่อค้าแม่ค้าโอด น้ำมันขาดแคลน ร้านอาหารยอดขายหายเกินครึ่ง หลังประชาชนไม่ใช้รถ ฝากนายกช่วยให้ผู้ประกอบการปล่อยน้ำมันเต็มปริมาณ ไม่กั๊ก
22 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและภาวะขาดแคลน ส่งผลกระทบหนักต่อประชาชนจำนวนมาก เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารที่ลูกค้าหายไปกว่าครึ่ง
เฮียแป๊ะ อายุ 48 ปี เจ้าของร้านข้าวขาหมูชื่อดัง “เฮียแป๊ะขาหมูเยาวราช” ซึ่งตั้งอยู่ถนนสายสุรินทร์-ลำดวน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ช่วงนี้ตื่นเช้ามาก็เห็นชาวบ้านที่ขับรถสัญจรไปมาต่อแถวเติมน้ำมันกันแบบนี้ทุกวัน
ส่วนยอดขายอาหารของร้านหายไปเกินครึ่ง หลังน้ำมันแพงและขาดแคลน ลูกค้าไม่อยากใช้รถ ทำให้ยอดขายลดตาม อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีช่วยจัดการให้ผู้ประกอบการปล่อยน้ำมันออกมาเต็มปริมาณโดยไม่กั๊กด้วย ถ้าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนอย่างเรา ๆ ต้องปรับตัวหนักขึ้น เช่น ใช้รถยนต์เฉพาะยามจำเป็น
ขณะที่ น.ส.ปารวี อายุ 32 ปี เจ้าของร้านอาหารในพื้นที่เดียวกัน เปิดเผยว่า หลังน้ำมันแพง ราคาหมูก็ขึ้นตาม ลูกค้าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยขายได้วันละ 7,000-8,000 บาท เหลือเพียง 2,000 บาทต่อวัน แทบไม่มีกำไรเลย เพราะต้องนำเงินไปจ่ายค่าลูกจ้าง ค่าน้ำค่าไฟ และค่าเช่าร้าน เดือดร้อนมากจริง ๆ ตอนนี้