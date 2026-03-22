ได้ใช้ซะที! รอมาเจ็ดชั่วโคตร ชาวบ้าน 2 ตำบลนำช้างแห่ฉลอง ถนน ยิ่งใหญ่สมชื่อเมืองช้าง ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร งบ 13 ล้านบาท ด้านยาย 2 หมู่บ้านบอก นึกว่าจะตายก่อนที่จะได้เห็นถนนเส้นนี้
วันที่ 22 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนคอนกรีตเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านท่าเรือ ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ไปยังพื้นที่ ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร นางธัญพร มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ พร้อมด้วย น.ส.เบญญา มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย, นายคำสิงห์ ชอบมี นายก อบต.ราม และ นายคมสันต์ ยศวิจิตรไพศาล นายก อบต.หนองเหล็ก พร้อมชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลกว่าสองร้อยคน
ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการถนนดี ขับขี่ปลอดภัย อบต.ราม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 กว่าเมตร งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท และยังได้รับงบอุดหนุนเฉพาะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจากส่วนท้องถิ่นสร้างต่อเนื่องเป็นระยะทางรวมกันกว่า 3 กิโลเมตร เชื่อมไปยังบ้านลำหอก พื้นที่ตำบลหนองเหล็กอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งรวมงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท
หลังจากที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานกับถนนเส้นนี้มานานหลายชั่วอายุคน เนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ เชื่อมต่อระหว่างตำบล เวลาหน้าฝนใช้สัญจรไม่ได้ พอหน้าแล้งก็เกิดฝุ่นตลบชาวบ้านได้รับผลกระทบหายใจลำบาก โดยขนานนามถนนเส้นนี้ว่า ถนนเจ็ดชั่วโคตร
โดยพิธีเปิดได้มีการนำช้างพลายงาแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามจำนวน 2 เชือก มาร่วมแห่ในขบวนแห่เพื่อความเป็นสิริมงคล เคลื่อนขบวนไปตามถนนที่ก่อสร้างเสร็จ โดยมีชาวบ้านต่างก็ฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลงรถแห่ด้วยความสนุกสนานและดีใจไปตามถนนระยะทาง 3 กิโลเมตรกว่า ใช้เวลาแห่กว่า 2 ชั่วโมง นับว่าเป็นการปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตร และเปิดตำนานถนนใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่รอคอยมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกทั้ง 2 ตำบลอีกด้วย
ซึ่งชาวบ้านต่างบอกว่า ดีใจที่ได้ถนนใหม่เป็นคอนกรีต จากเมื่อก่อนเป็นลูกรังเดินทางลำบาก เป็นถนนที่เชื่อมต่อ 2 ตำบล กว่าจะได้นานมากหลายปีรอคอยตั้งแต่รุ่นยายทวด วันนี้ก็เลยดีใจถึงขนาดนำช้างงามาเดินเหยียบถนนเพื่อเป็นสิริมงคล
ด้าน นายคำสิงห์ ชอบมี นายก อบต.ราม กล่าวว่า ถนนสายนี้ถือว่าเป็นตำนานเจ็ดชั่วโคตรเลยก็ว่าได้ ยังไม่ได้รับการพัฒนา เป็นถนนดินลูกรัง ฝนตกเป็นหลุมเป็นบ่อโคลน สัญจรแทบไม่ได้ พอเข้าสู่หน้าแล้งก็เป็นฝุ่นตลบ ซึ่ง อบต. ก็ได้ประสานงานกับ อบจ.สุรินทร์ ผ่านไปยัง นางธัญญพร มุ่งเจริญพร สมัยยังเป็นประธานสภา อบจ.สุรินทร์ในขณะนั้น จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจนแล้วเสร็จ ในระยะทาง กว่า 700 เมตร งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมในการสร้างเป็นถนนเชื่อมต่อไปยังตำบลหนองเหล็กอีก รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร งบรวมกว่า 13 ล้านบาท และเปิดใช้งานได้ในขณะนี้ ชาวบ้านทั้งสองตำบลดีใจเป็นอย่างมาก
ขณะที่ นางคำเผือด อยู่พูน อายุ 82 ปี ชาวบ้านโคกวัด ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ และ นางสายหยุด เครือเพ็ชร อายุ 77 ปี ชาวบ้านท่าเรือ ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่มาร่วมเปิดถนนในครั้งนี้ บอกว่า ที่ผ่านมาถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าฝนเป็นโคลนสัญจรไม่ได้ พอถึงหน้าแล้งก็ฝุ่นตลบ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลรามไปตำบลหนองเหล็ก ดีใจที่ได้ถนนคอนกรีตสักที คิดว่าจะตายก่อนจะได้เห็นถนนแบบนี้เสียแล้ว เมื่อก่อนชาวบ้านพากันเรียกถนนเจ็ดชั่วโคตร ตอนนี้สบายนอนตายหลับแล้ว ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการสร้างถนนเส้นนี้ด้วย