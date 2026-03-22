แฉครูพละหื่น ลวนลาม นร.สาว ม.3 ลงมือต่อหน้าเพื่อนหลายครั้ง ใครไม่ยอม ขู่ติดศูนย์ติด ร. ต้องไปแก้ที่ลับหูลับตา เผยมีเหยื่อเป็น 100 ราย ไม่มีกล้าออกมากลัวเรียนไม่จบ ผู้ปกครองแจ้งความแล้ว พร้อมเปิดแชท
วันที่ 22 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ว่าลูกสาวถูกครูพละ อายุ 54 ปี ลวนลามหลายครั้งแบบไม่เลือกสถานที่ แม้แต่นั่งอยู่กับเพื่อนข้างโรงอาหาร แต่ทางผู้บริหารไม่ได้สนใจ ทั้งที่ครูที่ปรึกษาเอาคลิปและหลักฐานการแชทไปมอบให้
น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.3 ผู้ถูกกระทำ เล่าทั้งน้ำตาว่า โดนครูพละพยายามลวนลามมาหลายครั้ง ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.2 ครั้งหลังจะเข้ามาแชททางไลน์แบบสองแง่สามง่าม และหนักสุดเข้ามานั่งด้วยแล้วจับหน้าอก แต่ตนไม่มีทางออกเพราะเป็นสถานที่กลางแจ้งต่อหน้าเพื่อนของตนที่นั่งด้วยกัน จนเพื่อนไม่กล้ามองเอาหน้าฟุบลงกับโต๊ะ
ที่ผ่านมามีเพื่อนหลายคนโดนแบบนี้แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดเพราะกลัว เนื่องจากครูได้ขู่เอาไว้จะไม่ให้สอบผ่าน สาเหตุที่ตนออกมาเปิดเผยเพราะเกรงว่าจะมีเพื่อนหรือนักเรียนคนอื่นโดนด้วยอีก
น.ส.บี (นามสมมติ) แม่ของเด็ก กล่าวว่า ตอนนี้ลูกสาวหวาดกลัวจนแทบไม่กล้าไปโรงเรียนถ้ามีวิชาพละในวันนั้น ที่รู้เพราะลูกสาวเอาแชทมาให้ดู เมื่อถามลึกเข้าไปอีกลูกสาวมีแต่ร้องไห้ สภาพจิตใจของลูกสาวตอนนี้ย่ำแย่มาก ลูกสาวเคยแจ้งให้กับครูผู้สอนไปแล้วตอนอยู่ ม.2 แต่เรื่องก็เงียบไป
ด้าน นายสันต์ อายุ 50 ปี พ่อของเด็ก กล่าวว่า เท่าทราบจากลูกสาวและเพื่อนลูก ครูพละคนนี้ชอบข่มขู่เด็ก ให้เด็กติดรอ ติดศูนย์ ถ้าจะแก้ต้องไปที่ลับหูลับตา เมื่อเด็กมาเล่าให้กันฟัง เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่กล้าไปแก้ ทำให้เด็กกลุ่มนี้เรียนไม่จบ
ตอนนี้ตนอยากให้เขาชดใช้กรรม ให้เขาถูกดำเนินคดีแล้วไม่ต้องมาสอนเด็กอีก ที่ผ่านมาครูคนนี้เคยถูกร้องเรียนในลักษณะแบบนี้หลายครั้ง แต่มีการเจรจากันชดใช้ค่าเสียหายกันแต่ก็กลับมาทำอีก เหมือนกับย่ามใจไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะคิดว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้
นายสันต์ เล่าด้วยว่า จากที่ทราบครูพละคนนี้ทำแบบนี้มานานหลายปี จากการประเมินแล้วมีเด็กถูกกระทำมาแล้วมากกว่า 100 ราย เด็กคนไหนยอมก็เรียนจบ เด็กคนไหนไม่ยอมก็เรียนไม่จบปล่อยให้ค้าง รอ กับศูนย์ เอาไว้
ตอนนี้ได้เอาหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ลำปลายมาศ แล้วและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนี้โดยเฉพาะเด็กที่ ติดรอ หรือติดศูนย์ ให้เขามีโอกาสมาแก้อย่างสบายใจ