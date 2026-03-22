หนุ่มเวรเปล รพ.กลายเป็นศพ แผลเต็มตัว คอก็ถูกปาด มีรอยเลือดเป็นทาง สิ้นใจคาบ้าน เพื่อนสนิทช็อกนาทีมาพบศพ
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 22 มี.ค.69 ร.ต.อ.ชัชวาลย์ จันทะวงศ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้าน พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผกก.สภ.โพธาราม, พ.ต.ท.บุญส่ง พันธ์จินดา รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ศิริสุข คำสุข รอง ผกก.สส., เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ราชบุรี, แพทย์ รพ.โพธาราม และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี
ที่เกิดเหตุบริเวณโรงเก็บของพบศพ นายมนตรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี เจ้าของบ้าน มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลของ รพ.โพธาราม นอนคว่ำหน้าจมกองเลือด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ชม. โดยที่มือกำมีดปังตอเปื้อนเลือดไว้ที่อก ส่วนลำคอมีบาดแผลถูกของมีคมปาดลึก ที่หน้าอกก็มีบาดแผลเป็นรู คล้ายถูกของแข็งทิ่ม ที่ข้างซ้าย 1 รู ข้างขวา 3 รู นอกจากนี้ยังพบรอยเลือดหยดเป็นทางเข้าไปในบ้านจนถึงห้องนอน
และที่หน้าห้องนอนพบร่องรอยการล้างเลือด มีถ้วยชามแตก เก้าอี้สนามเปื้อนเลือดล้มอยู่ ส่วนในห้องก็พบรอยเลือดจำนวนมาก และมีลักษณะคล้ายกับมีร่องรอยการต่อสู้ จนข้าวของกระจัดกระจาย และพบอุปกรณ์การเสพยาอยู่ในห้องด้วย เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม น.ส.สายฝน อายุ 40 ปี เพื่อนสนิท และเป็นคนมาพบศพคนแรก กล่าวว่า เมื่อเช้าผู้ตายไปหาตนที่บ้าน แต่คุยกันได้แป๊บเดียวผู้ตายก็บอกว่าจะมีเพื่อนมาตัดต้นไม้จึงรีบกลับบ้าน กระทั่งช่วงพบศพตนโทรหาหลายครั้งก็ไม่มีใครรับสาย ด้วยความเป็นห่วงจึงรีบขี่รถจยย.มาที่บ้าน ก็พบกองเลือดจึงเดินตามรอยเลือดไปจนพบศพดังกล่าว ส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบ เพราะผู้ตายก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง และที่ผ่านมาตนก็พยายามสอบถามว่าเสพยาหรือไม่เพราะรู้สึกว่ามีพฤติกรรมแปลก แต่ผู้ตายก็ปฏิเสธมาตลอด กระทั่งมาเกิดเหตุสลด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปตรวจชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากยังไม่มั่นใจเสียชีวิตการถูกกระทำหรือทำร้ายตัวเอง