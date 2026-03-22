ชาวสวนปาล์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ โอดขาดรายได้-ผลผลิตเสียหายหนัก ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ หลังเจอวิกฤตน้ำมันขาดแคลน ทำให้ปาล์มสุกคาต้นร่วงเสียหาย
22 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายกิจจา จันทรา อายุ 43 ปี ชาว ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ที่ผ่านมาประสบปัญหาเติมน้ำมันรถยนต์ไม่ได้ตามปกติ
โดยปั๊มน้ำมันในพื้นที่จำกัดการเติมเพียงครั้งละ 500 บาท อีกทั้งต้องต่อคิวนาน 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่งผลให้เสียเวลาและไม่สามารถนำรถเข้าไปขนผลผลิตจากสวนที่อยู่ห่างไกลได้
ปกติทีมงานมี 6 คน ต้องใช้รถบรรทุกทั้งอุปกรณ์และแรงงานเข้าไปในสวน แบ่งหน้าที่ตั้งแต่เคียวทะลาย เก็บทาง เก็บลูก และขนขึ้นรถ แต่ช่วงหลังต้องหยุดงานบ่อย บางสัปดาห์หยุดถึง 3 วัน เพราะต้องไปรอคิวน้ำมัน ทำให้รายได้หายไป
ด้าน นายนพชัย วงษาราบ ชาวสวนปาล์มในพื้นที่ ต.ทรายทอง กล่าวว่า ปกติจะตัดปาล์มทุก 20 วัน แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แรงงานไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ เนื่องจากปัญหาน้ำมัน ทำให้ผลปาล์มสุกคาต้นและร่วงเสียหาย ล่าสุดล่าช้ากว่า 30 วัน ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
สถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงกระทบแรงงานรับจ้าง แต่ยังลามถึงเกษตรกรเจ้าของสวนที่ต้องเผชิญความสูญเสียจากผลผลิตตกเกรดและน้ำหนักลดลง สะท้อนวิกฤตน้ำมันที่กำลังกระทบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างชัดเจน