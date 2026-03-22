สลดกลางงาน บุญผะเหวด อำนาจเจริญ รถไถลากช้างจำลอง ทับเด็กหญิง 9 ขวบเสียชีวิต ตร.เตรียมเรียกตัว สท.คนขับมาสอบปากคำ

วันที่ 22 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนใจกลางบุญผะเหวด รถไถขนาดใหญ่พ่วงท้ายรถลาก ประดับช้างจำลอง ในขบวนแห่ช้างเข้าเมือง เกิดอุบัติเหตุทับเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ที่วัดป่าบ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ชาวบ้านจึงรีบนำตัวเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ แต่เด็กหญิงทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอำนาจเจริญ ​พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมเข้าร่วมตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

ซึ่งหลังจากได้รับแจ้ง ร.ต.อ.เนติธร ถามะพันธ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปที่ รพ.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) ​อายุ 9 ขวบ ก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดป่าบ้านไก่คำ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าคนขับรถดังกล่าวเป็น สท.ของเทศบาลแห่งหนึ่งใน อ.เมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถไถคันดังกล่าว และรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมคนขับรถมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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