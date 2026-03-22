เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ปีล่าสุด สุดช้ำ โดนอาจารย์มนตร์ดำหลอกไปกว่า 2 ล้าน โอ้อวดถอดจิตได้ ดาราดัง-นักการเมืองใหญ่เป็นศิษย์ มีอัพเลเวลดวงด้วย สุดท้ายแฟนก็ไม่กลับมา แถมต้องจ่ายอีก 3 หมื่นเอาแมวขาหักไปเลี้ยงบ้าน
วันที่ 22 มี.ค.69 น.ส.ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ หรือเนเน่ อายุ 23 ปี นางสาวไทยกาฬสินธุ์ปี 2569 ร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังถูกอาจารย์สายมูหลอกเสียเงินกว่า 2 ล้านบาท พร้อมกับนำเครื่องรางของขลังที่ซื้อมา ไม่ว่าจะเป็นปั้นเหน่ง 2 อัน ราคาอันละ 330,000 บาท, พระปิดตา, น้ำมันพรายจากผี 100 ป่าช้า ราคา 180,000 บาท, ตะกรุดนักรบสมัยก่อนที่ช่วยชาติไทยเอาไว้ ราคาแสนกว่าบาท
นอกจากนี้ยังมีดอกพิกุลทองจากราชวงศ์ ราคา 30,000 บาทเศษ, ผ้ายันต์แม่บัวสวรรค์ ทำจากผ้าเก็บศพจากคนตาย 60,000 บาท, พระปิดตา เป็นเซ็ตเรียกแฟนเก่ากลับมา ราคาล้านบาทกว่า, พระปิดตาองค์ใหญ่แสนกว่าบาท, กิฟเซ็ตขุนแผน 4 องค์ๆ ละ 35,000 บาท, ค่าลัดคิว 200,000 บาท, และแมวขาหักให้เอาไปเลี้ยง 1 ตัวราคา 30,000 บาท และยังมีของขลังเล็กๆ น้อยอีกมากมาย
น.ส.ณัฐไพลิน เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ตนเลิกกับแฟน และอยากง้อคืนดี จึงไปปรึกษาเพื่อนสนิทคนหนึ่ง เพื่อนเลยแนะนำให้รู้จักอาจารย์ บอกว่า อาจารย์คนนี้ไม่ธรรมดา เป็นเลขาเจ้าสำนักฯ อยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นอาจารย์สายมูมนตร์ดำ สามารถถอดจิตได้ มีดาราเบอร์ต้นๆ และนักการเมืองค่ายใหญ่หลายคนเป็นลูกศิษย์ ก่อนที่เพื่อนจะเอาเบอร์โทรตนให้อาจารย์ติดต่อมา
ไม่นานอาจารย์คนนี้ก็ทักมา บอกว่า ที่บ้านมีของไม่ดี คุณพ่อที่เสียชีวิตยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด อาจารย์ก็เรียกทำพิธีครั้งแรก 50,000 บาท และทักว่าดวงยังไม่พุ่ง มีหมอกสีดำคลุมอยู่ต้องไปทำพิธีที่บ้าน พอไปทำพิธีที่บ้านปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ราคา 50,000 บาทแล้ว ต้องเป็น 1 แสน เพราะที่บ้านของแรงมาก มีของดำ ของเขมร มีกะโหลกด้วยต้องทำพิธีไล่ของออกจากบ้าน ตนก็ยอมจ่าย พอทำพิธีเสร็จก็ให้เอาตะกรุดของสำนักฯ ไปบูชาด้วย ราคา 9,999 บาท
จากนั้นตนก็คุยเรื่องอยากไปคืนดีกับแฟน อาจารย์บอกว่า ให้ไปทำบุญตักบาตร ตนก็ไปใส่บาตรทุกเช้า จู่ๆ อาจารย์โทรมาบอกว่า ทางสายขาวที่ตนไปทำบุญไม่ทันแล้ว แฟนหนุ่มมีแฟนใหม่ 2 คนเลย ตนก็ตกใจถามว่ามีทางลัดไหมเพราะให้แฟนเก่ากลับมา อาจารย์บอกว่า ต้องรีบเอาน้ำมันพรายผี 100 ป่าช้าไปใส่แฟนเก่า จากนั้นเขาก็โทรไปสำนักเขาเปิด speaker phone โฟนให้ตนฟังด้วย
ซึ่งเจ้าสำนักเป็นคนอีก ยังเหลือน้ำมันพรายแต่ราคา 180,000 บาท ตนก็ยอมจ่าย อาจารย์บอกว่า แค่เอาน้ำมันพรายไปแตะตัวแฟนหนุ่ม ทุกอย่างก็จะกลับมาในมนตร์สะกด ตนนึกว่าจะจบ แต่อาจารย์ก็ให้ทำพิธีดึงจิตและเรียกจิตแฟนเก่ากลับมา หมดไปอีก 300,000 บาท แฟนหนุ่มก็ยังไม่กลับมา อาจารย์เลยให้เช็กพื้นดวงตนแล้วไม่มีบุญเยอะต้องอัพดวงขึ้นไปเป็นเลเวลให้สูงขึ้นเพื่อบูชาของ ตนก็หมดไปอีก 200,000 กว่าบาท
โดยเขาให้ส่งแว่นตาไปให้อาจารย์ แต่ตนลืม เขาก็บอกว่าถ้าลืมส่งของต้องใช้จิตเจ้าสำนักเสียไปอีก 30,000 บาท อาจารย์ก็ทักอีกว่ายังมีคนมาคุยด้วยต้องฉีกผู้ชายคนที่คุยออกไปอีก เขาก็คิดเพิ่ม 100,000 บาท พอจ่ายเงินไป อาจารย์ยังให้บูชาปั้นเหน่ง 2 อัน สลักชื่อตนและแฟน อันละ 330,000 บาท รวม 760,000 บาท และยังมีแมวขาหักมาเลี้ยงที่บ้านราคา 30,000 บาท แต่ตนหมดเงินแล้วพิธียังไม่เสร็จ อาจารย์ก็อ้างว่าให้ยืมเงินไปก่อน 300,000 บาท เพื่อไปทำพิธีต่อ ตนต้องจำยอมเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ ให้อาจารย์ไป 170,000 บาท ยังเหลือ 130,000 บาท ตอนหลังคิดได้จึงไม่ทำพิธีต่อ อาจารย์ก็จะฟ้องดำเนินคดี
สาเหตุที่ตนหลงเชื่อทำพิธี เพราะช่วงนั้นจิตใจยังอ่อนแอ หาที่พึ่งอยู่ และเลิกกับแฟนใหม่ๆ อยากให้แฟนกลับมา เพราะเชื่อเรื่องความรักแม้จะหมดเงินเท่าไหร่ก็พร้อมทุ่ม แต่ไม่คิดว่าจะหมดเงินไปเยอะขนาดนี้ ตอนนี้แฟนก็ไม่กลับมา เงินก็ต้องสูญไป ช้ำใจมาก ขนาดกุ้งเผาตัวโตๆ ตนก็หาซื้อไปให้เพราะเจ้าสำนักชอบกินกุ้งเผามาก ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพื่อเตือนไว้อุทาหรณ์ให้กับสายมู ขอให้มีสติไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบตนอีก อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด หมอดูที่สุดคือตัวเราเอง มูได้ให้มีขอบเขต อย่างมงายแบบตน
ต่อมาน้องเนเน่ได้โทรไปหาอาจารย์มนตร์ดำคนนี้ จะถามเรื่องหนี้ที่ต้องจ่าย โดยน้องเนเน่ขอให้อาจารย์นำของขลังทั้งหมดไปปล่อยให้ และคุยเรื่องคดีที่จะฟ้องแต่อาจารย์บอกว่า ทำพิธีไปแล้วเอาคืนไม่ได้ ให้เอาไปปล่อยเอง เรื่องเงินส่วนที่เหลือให้ฟ้องเลย เจอกันที่ศาลแล้วกัน