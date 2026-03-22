สุดสลด พ่อพาลูกสาว 9 ขวบพร้อมหลานวัยเดียวกัน เล่นน้ำคลายร้อน จู่ๆ ถูกซัดจมหายทั้ง 3 คน พลเมืองช่วยหลานรอดคนเดียว ส่วนพ่อ-ลูกจมน้ำเสียชีวิตสลด
วันที่ 22 มี.ค.69 ร.ต.ท.นพวิชญ์ ต๊ะสุ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้จมน้ำสูญหาย บริเวณท่าน้ำวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิขุนรัตนาวุธเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านที่อยู่บริเวณแพอาหารห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร สามารถช่วยชีวิต ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 9 ขวบ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายที่ลอยมาติดอยู่บริเวณแพอาหารขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ ก่อนให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณรัตนาวุธทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล โดย ด.ญ.เอ มีอาการสำลักน้ำและแน่นหน้าอก ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากญาติของผู้สูญหายว่า ยังมีผู้สูญหายอีก 2 ราย คือ นายนรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี และ ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของ นายนรินทร์
โดยญาติของผู้สูญหาย ให้ข้อมูลว่า นายนรินทร์ พร้อมด้วยลูกสาวและหลานสาวได้ชักชวนกันมาลงเล่นน้ำบริเวณท่าน้ำวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เพื่อคลายความร้อนจากสภาพอากาศ แต่เนื่องจากในระหว่างลงเล่นน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ทำให้ ด.ญ.เอ และ ด.ญ.บี ถูกกระแสน้ำซัดออกไปจากฝั่ง นายนรินทร์ จึงพยายามว่ายน้ำเข้าไปช่วยก่อนจะถูกกระแสน้ำซัดจมหายไปทั้ง 3 คน
แต่โชคยังดีที่ ด.ญ.เอ ร่างลอยไปติดกับแพอาหารบริเวณริมแม่น้ำ พลเมืองดีจึงช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ส่วน นายนรินทร์ และ ด.ญ.บี ลูกสาว เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันออกค้นหาอย่างเต็มที่ ก่อนจะพบศพของ นายนรินทร์ จมน้ำห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ 300 เมตร
จากนั้นเวลา 19.42 น. เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิขุนรัตนาวุธ ก็พบร่างของ ด.ญ.บี ซึ่งถูกกระแสน้ำซัด ห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุกว่า 400 เมตร ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวและญาติพี่น้อง