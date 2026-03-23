แฟนใหม่ หึงโหด คว้ามีดยาวฟันคอแฟนเก่า-มือขาด เสียชีวิตสลดต่อหน้าสาว ก่อนชิ่งหลบหนี ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย เผย ก่อนเกิดเหตุทะเลาะลั่น
วันที่ 23 มี.ค.2569 ร.ต.ท.ปฏิพล ท้าวแก่นจันทร์ รองสารวัตร(สอบสวน) สน.พระโขนง เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จึงรุดปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายสุชาติ (ขอสงวนนามสกุล) สภาพถูกฟันมือข้างขวาขาด และบริเวณลำคอ นอนหมดสติ เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจให้การช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผล ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถาม น.ส.ศิริลักษณ์ (ขอสงวนนามสกุล) กล่าวว่า ผู้ตายเป็นแฟนเก่า ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นแฟนใหม่ชื่อ นายยาฟัด (ขอสงวนนามสกุล) ก่อนเกิดเหตุมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเป็นเวลานานเกี่ยวกับปมหึงหวง หลังก่อเหตุเสร็จได้ถืออาวุธมีดยาวหลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป