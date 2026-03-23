เจ้าของร้าน เอะใจแอร์ไม่เย็น เรียก ช่างแอร์ มาตรวจสอบ แกะฝาครอบออกวงแตกกระเจิง งูตัวเขื่อง นอนขดตัวอยู่ในช่องแอร์ ก่อนตกลงพื้นเลื้อยออกหลังร้านเข้าป่าไป

วันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แหล่งเรียนรู้วิถีชาวนาสะพานทุ่งนาน้อยแอนด์คาแฟ่ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ได้ลงพื้นที่พบ คุณโสภา กางกอง อายุ 50 ปี เป็นเจ้าของร้านอาหารแอนด์คาแฟ่

ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ลูกค้ามาทานอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านแล้วแอร์เกิดไม่เย็น ตนจึงได้โทรไปแจ้งช่างซ่อมแอร์มาทำการซ่อมแอร์ เมื่อช่างเปิดฝาครอบแอร์ออกมาก็ต้องผงะ พบงูเหลือมเข้าไปนอนขดตัวอยู่ในช่องแอร์ทำให้แอร์ไม่เย็น

ช่างแอร์

เจ้าของร้าน เอะใจแอร์ไม่เย็น เรียก ช่างแอร์ มาตรวจสอบ แกะฝาครอบออกวงแตกกระเจิง งูตัวเขื่อง นอนขดตัวอยู่ในช่องแอร์ ก่อนตกลงพื้นเลื้อยออกหลังร้านเข้าป่าไป

เมื่อช่างแอร์ใช้อุปกรณ์ที่นำมาเปิดระหว่างช่องแอร์ออก ทำให้งูเหลือมดิ้นตัวตกลงมาที่พื้น ทำให้ช่างแอร์ เจ้าของร้าน และลูกค้าตกใจวิ่งหนีกระเจิง ส่วนงูเหลือมเลื้อยออกทางหลังร้านเข้าป่าไป

ช่างแอร์

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