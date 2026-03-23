วัดยากจน เดินทางมารับลูกนิมิต จาก วัดสว่างอารมณ์ นักเสี่ยงโชค ได้โอกาส ส่องหาเลขเด็ด ไม่ผิดหวัง ได้เลขสวย 2 ตัว
วันที่ 23 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสายวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ วัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นคาชัยศรี จ.นครปฐม วัดยากจนในถิ่นกันดาร 9 วัด ทยอยเดินทางมารับลูกนิมิต กันแล้วถึง 5 วัด โดยมี 2 วัด เดินทางมารับลูกนิมิตพร้อมกัน วัดแรกเดินทางมาแต่เช้าตรู่ คือ วัดป่าสามขาดอนแก้ว ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยพระอธิการศักดิ์ศรี ฐิตวิริโย เจ้าอาวาสนำทีมคณะกรรมการวัดและชาวบ้านนำรถกระบะ 2 คัน มารับ
ส่วนวัดที่สอง คือ วัดหัวหว้าสามัคคี ต.วังหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพระครูพิศิษฐ์ สรการ เจ้าอาวาส พร้อมคณะกรรมการและชาวบ้านร่วมเดินทางมารับลูกนิมิตกลับวัด โดยทั้ง 2 วัด ก่อนที่จะนำลูกนิมิตกลับวัด หลวงพ่อแป๊ะ เกจิชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ได้มอบตู้บริจาคที่สาธุชนทำบุญปิดทองใส่ตู้ให้ไปพร้อมกับมอบเงินสดส่วนตัวมอบให้อีกวัดละ 2 หมื่นบาท พร้อมวัตถุมงคลและผ้ายันต์
เพื่อนำไปมอบให้กับสาธุชนที่มาทำบุญที่วัดลูกนิมิตทั้ง 2 วัดด้วย ก่อนเดินทางหลวงพ่อแป๊ะยังเชิญชวนสาธุชนที่เดินทางมาที่วัดร่วมกันทำบุญนำธนบัตรวางบนลูกนิมิต แล้วให้อธิฐานตามสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งมีประชาชนทำบุญกันมากมาย
พระอธิการศักดิ์ศรี เจ้าอาวาสวัดป่าสามขาดอนแก้ว ศรีสะเกษ เผยว่า ได้รับความเมตตาจาหลวงพ่อแป๊ะ ที่จัดปิดทองลูกนิมิตถวายวัด อาตมาเมื่อนำลูกนิมิตกลับวัดจะนำไปตั้งให้สาธุชนปิดทอง โดยที่วัด เตรียมจัดงานทอดผ้าป่า เพื่อนำไปสร้างพระประธานประดิษฐานในศาลา เพราะวัดยังไม่มีพระประธานองค์ใหญ่ เมื่อสร้างเสร็จก็จะสร้างพระอุโบสถ และจะจัดงานปิดทองลูกนิมิตอีกครั้ง เริ่มในวันที่ 11-12 เม.ย.69 นี้
ส่วนที่วัดหัวหว้าสามัคคี จ.ปราจีนบุรี เผยว่า เมื่อนำลูกนิมิตกลับวัดได้เตรียมจัดงานปิดทองเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ที่กำลังสร้างอยู่ให้เสร็จ ถึงจะจัดงานปิดทองลูกนิมิต พร้อมกับให้ทางวัดบอกบุญสาธุชนที่วัดสว่างอารมณ์ด้วย ซึ่งจะมีงานในวันที่ 4-5-6 เม.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่า นอกจากสาธุชนที่มาทำบุญส่งลูกนิมิตกลับทั้ง 2 วัด แล้ว นักเสี่ยงโชคที่มาหาเลขเด็ดภายในวัดต่างมารุมล้อมเอามือถือมาถ่ายภาพเลขทะเบียนรถที่มารับลูกนิมิต เพราะเชื่อว่าวัดยากจนเหล่านี้ที่นำลูกนิมิตกลับวัดจะให้โชคได้รางวัลใหญ่
วัดแรกวัดหัวหว้าสามัคคี มาจากศรีสะเกษ ทะเบียน 7791 ส่วนวัดหัวหว้าสามัคคี จ.ปราจีนบุรี เลขทะเบียน 4964 นักเสี่ยงโชคหลายคนยังบ่นว่าน่าตะมารับตั้งแต่ก่อนหวยออก ชาวบ้านจะได้เฮกันถ้วนหน้า แต่ครั้งนี้จะนำเลขหน้า 94 -49 ไปเสี่ยงโชค