หลังคาปลิวว่อน พายุถล่มหนองคาย บ้านเรือนเสียหาย 60 หลัง ชาวบ้านเล่าผวา หลังฝนสงบขึ้นมาดูพบหลังคาบ้านหลุดหายทั้งแถบ เร่งช่วยเหลือ
วันที่ 23 มี.ค.2569 นายถาวร ชัยจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ อ.เมืองหนองคาย พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ที่บ้านฝ้าย ตำบลหาดคำ หลังจากช่วงเย็นวันที่ 22 มี.ค.69 มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ลมกระโชกแรง บางพื้นที่มีลูกเห็บตก
นางจันทร์เพ็ง ชัยพัฒน์ อายุ 77 ปี ชาวบ้านหมู่ 7 ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคาสังกะสีถูกแรงลมพัดปลิวหายไปทั้งหมด เล่าว่า ช่วงเย็นวานนี้ มีน้ำหยดลงจากข้างบน ลมกระโชกแรง ฝนตกอยู่นาน พอพายุฝนสงบแล้วก็ขึ้นมาสำรวจความเสียหายจึงพบว่าหลังคาบ้านทั้งหลังหลุดหายไปทั้งแถบ
เช่นเดียวกับบ้าน นางผิว เคณาภูมิ อายุ 73 ปี ซึ่งบ้านมีลักษณะสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ก็ได้รับความเสียหายจากแรงลมพายุกระโชก พัดหลังคาสังกะสีปลิวไปตกที่อื่น โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ด้านความเสียหายเบื้องต้นในหมู่บ้านฝ้าย จะมีบ้านเรือนเสียหายประมาณ 60 หลังคาเรือน บ้านที่เสียหายทั้งหมดประมาณ 4 หลัง โดยมีทั้งหลังคาถูกแรงลมพัดออกไปทั้งหมด บางหลังหลังคาพัดไปครึ่งหนึ่ง ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 300 คน
นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนทางการเกษตรและคอกสัตว์เลี้ยง หลังจากนี้ก็จะรวบรวมรายละเอียดความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป