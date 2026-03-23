สืบ 8 รวบตัว 3 โจ๋ ขี่จยย. ใช้ปืนปากยิงหนุ่ม 15 เสียชีวิต ซ้ำยังรุมทำร้ายสาหัสอีก 2 ราย เพราะคิดว่าเป็นคู่อริทั้งที่ไม่ใช่
จากกรณีเกิดเหตุยิงกันบริเวณปากซอยเจริญนคร 57/1 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เวลา 03.22 น. วันที่ 21 มี.ค. มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เป็นเยาวชนชายอายุ 15 ปี โดยกลุ่มผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 3 ถูกกลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบจำนวนขี่ไล่ติดตามมาตั้งแต่แยกตากสิน ก่อนถูกทำร้ายร่างกาย และหนึ่งในผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว 6 คน
คืบหน้าวันที่ 22 มี.ค. 2569 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 สั่งการให้ พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.อ.ธนา มะลิงาม ผกก.สำเหร่ ชุดสืบสวนนครบาล 8 และชุดสืบสวน สน.สำเหร่ พร้อมสหวิชาชีพ
ต่อมาชุดสืบสวนนครบาล 8 และชุดสืบสวน สน.สำเหร่ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนสืบทราบว่า คนร้ายก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน
ผู้ขับคือ ด.ช.เอ นามสมมุติ อายุ 14 ปี คนนั่งกลางคือ นายบี นามสมมุติ อายุ 16 ปี และคนซ้อนท้าย นายณัฐวุฒิ สงวนนามสกุล อายุ 19 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน จึงได้ไปเชิญตัวมาให้ปากคำที่ สน.สำเหร่
จากการสอบสวน ด.ช.เอ รับว่า เป็นคนขับรถจยย.คันก่อเหตุดังกล่าว นายบี ยอมรับว่า เป็นคนใช้อาวุธปืนยิง และนายณัฐวุฒิรับว่า เป็นผู้ซ้อนท้ายคนที่ 3
ส่วนสาเหตุเนื่องจาก ผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคู่ขัดแย้งฝั่งพระราม3 ที่เคยมีการท้าทายหาเรื่องกันผ่านโซเชียล กระทั่งวันเกิดเหตุคิดว่าเป็นกลุ่มคู่อริจึงใช้อาวุธปืนปากกายิงใส่จนเสียชีวิต โดยยังไม่ทราบว่ากลุ่มคนตายนั้นเป็นคู่อริหรือไม่
จากนั้นกลุ่มฝั่งธนบุรีคู่อริอีกหลายคันผ่านมาแล้วลงมารุมกระทืบกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซ้ำ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งขยายผลการจับกุมคดีดังกล่าวอีกครั้ง
พนักงานสอบสวน สน.สำเหร่ แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่น,พกพาอาวุธปืนฯ,ยิงปืนฯ” นำตัว ด.ช.เอ และนายบี นำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนำตัว นายณัฐวุฒิ ส่งฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรี ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว