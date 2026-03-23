สลด พบร่างชาย นอนเสียชีวิตในรถกระบะ จอดหน้าโรงเรียน พบจดหมายเศร้าเขียนทิ้งไว้ ด้าน ตำรวจเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ยังไม่ปักเชื่อปมเสียชีวิต ส่งศพชันสูตร
วันที่ 23 มี.ค.2569 พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.ดอกคำใต้ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ส่วนบุคคล บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัย
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะจอดอยู่บริเวณดังกล่าว ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 49 ปี สภาพศพเสียชีวิตภายในรถ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังพบเตาอั้งโล่ และจดหมายของผู้เสียชีวิตเขียนทิ้งไว้เกี่ยวกับความเครียดจากปัฯหาส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การตัดสินใจครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในสาเหตุเบื้องต้น และได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เพื่อความชัดเจนตามกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งสอบปากคำบุคคลใกล้ชิด เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป