น้ำมันนองถนน! รถบรรทุกดีเซลพลิกคว่ำ น้ำมันรั่วไหลกลางถนนมิตรภาพ-โคราช มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 มี.ค.2569 เพจ ตำรวจทางหลวง รายงานว่า ตำรวจทางหลวงหน่วยบริการบ้านส้ม รับแจ้งเหตุรถบรรทุกน้ำมันดีเซลพลิกคว่ำ บริเวณถนนมิตรภาพ (ทล.2) ช่วงกิโลเมตรที่ 207–208 ขาออกกรุงเทพฯ หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกขนาดใหญ่พลิกตะแคงอยู่กลางถนน ส่งผลให้น้ำมันดีเซลรั่วไหลกระจายลงบนพื้นผิวจราจรเป็นวงกว้าง สร้างความเสี่ยงต่อผู้ใช้เส้นทาง และทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวชะลอตัวอย่างมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อทำการรักษา โดยทั้งหมดอยู่ในอาการปลอดภัย

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์น้ำมันดีเซลที่รั่วไหล โดยใช้วัสดุดูดซับและฉีดล้างพื้นผิวถนน เพื่อลดความลื่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน พร้อมกันนี้ยังได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อระบายรถที่สะสมเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียด พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงที่มีคราบน้ำมันบนพื้นผิวจราจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย

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