ชุมพร ยังอ่วม น้ำมันขาดแคลน ดีเซลหมด บางแห่งเคยเปิด 24 ชม. ต้องปรับมาเปิดเฉพาะกลางวัน พบหนุ่มรอคิวเติมจนรถดับ ต้องเข็นเข้าปั๊ม เผยตลอดทางหาที่เติมไม่ได้

วันที่ 23 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ชุมพร รายงานว่า สถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในชุมพรยังคงอยู่ในระดับวิกฤต โดยเฉพาะ “น้ำมันดีเซล” ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งชุมพรเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อสู่ 14 จังหวัดภาคใต้

จากการสำรวจสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายเพชรเกษม และถนนสายเอเชีย 41 ต่างประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันสำหรับภาคการเกษตรและการประมง ทำให้ความต้องการยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ดูแลสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชีย 41 เปิดเผยว่า ปัจจุบันสามารถสั่งน้ำมันเข้ามาจำหน่ายได้น้อยกว่าความต้องการอย่างมาก จึงจำเป็นต้องจำกัดปริมาณการเติมเพื่อกระจายให้ทั่วถึง โดยรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเติมได้ไม่เกิน 500 บาทต่อคัน แม้บางรายจะต้องการเติม 1,000 บาท ทางปั๊มก็ไม่สามารถให้บริการได้ พร้อมบอกว่า “อยากขาย แต่ไม่มีน้ำมันจะขาย”

ด้านผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันอีกแห่ง ระบุว่า จากเดิมที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องปรับเวลาให้บริการใหม่เป็นช่วง 06.00-17.00 น. เท่านั้น โดยนำพนักงานกะกลางคืนทั้งหมดมาปฏิบัติงานในช่วงกลางวัน จนกว่าสถานการณ์น้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานข่าวภายในปั๊มน้ำมัน พบรถยนต์ของพนักงานขายปุ๋ยรายหนึ่งน้ำมันหมด ขณะกำลังเข้าคิวรอเติมภายในปั๊ม เจ้าตัวเผยว่า ตลอดเส้นทางไม่สามารถหาน้ำมันเติมได้เลย เนื่องจากหมดทุกปั๊ม โชคดีที่ปั๊ม ปตท. ริมถนนสายเอเชีย 41 ยังพอมีน้ำมันเหลือให้เติม ทำให้สามารถเดินทางต่อไปหาลูกค้าได้

หนุ่มรอคิวเติมน้ำมันจนรถดับ ต้องเข็นเข้าปั๊ม

กระทั่งในเวลาต่อมาทางปั๊มดังกล่าวได้ประกาศติดป้าย “น้ำมันดีเซลหมด อยู่ระหว่างการขนส่ง” สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

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