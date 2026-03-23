ภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมยาเสพติด 5 คดี ยึดยาบ้ากว่า 21 ล้านเม็ด ไอซ์ 320 กิโลกรัม จับกุมผู้ร่วมขบวนการ 10 คน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 มี.ค.2569 พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5 พล.ต.ต.พงษ์เดช คำใจสู้ ผบก.ภ.จว.แพร่ นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าฯแพร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด รวม 5 คดี ผู้ต้องหา 10 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 21 ล้านเม็ด ไอซ์ จำนวน 320 กิโลกรัม รถยนต์ 6 คัน และรถจักรยานยนต์ 3 คัน
โดยคดีแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย จับกุมตัวผู้ต้องหา 5 คน พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 7,000,000 เม็ด รถยนต์ 1 คัน, รถจักรยานยนต์ 3 คัน คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงชัย จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 3,502,000 เม็ด
คดีที่ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สบปราบ จ.ลำปาง จับกุมตัวผู้ต้องหา 3 คน พร้อมด้วยของกลางไอซ์ จำนวน 320 กิโลกรัม และรถยนต์ 3 คัน คดีที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง จับกุมตัวผู้ต้องหา 2 คน พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 2,500,000 เม็ด และรถยนต์ 2 คัน
และคดีที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง จ.แพร่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 8,000,000 เม็ด