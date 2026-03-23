เจ้าอาวาสวัดเผย ขาดแคลนน้ำมันดีเซลเผาศพ หาซื้อยาก ขอผู้มีจิตศรัทธาไม่ต้องนำปัจจัยมาให้ทางวัด แต่ขอเป็นน้ำมันมาถวายแทน
จากกรณีพระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โพสต์ลงเฟซบุ๊กถึงกรณีขาดแคลนน้ำมันในการฌาปนกิจศพ ใจความสำคัญที่ว่า “ตายเป็นผีใครว่าพ้นทุกข์” สิงห์บุรีน้ำมันขาดแคลนเดือดร้อนทั้งพระ แม้ทั้งผีที่รอเผาให้พ้นทุกข์ ขอบอกถึงความลำบาก ของพระสมัยนี้ ว่าตื่นเช้าขึ้นมา นอกจากต้องออกบิณฑบาตแล้ว ก็ต้องออกตระเวนหาซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อจะใช้ในการเผาศพ ของผู้เสียชีวิต ซึ่งเมรุเผาศพใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ต้องใช้น้ำมันดีเซล 50 ลิตร เอาถังแกลลอนไปขอซื้อ ปั๊มน้ำมันบางแห่งก็บอกว่าน้ำมันหมด บางแห่งก็บอกว่าไม่ขายใส่แกลลอน บางแห่งจะขาย ก็ต้องขอดูใบมรณะบัตร บางแห่งถึงขนาดที่ว่า ต้องให้เจ้าอาวาสมาแสดงตัว สัปเหร่อไปขอซื้อก็ไม่ขายให้
ประเทศไทยยุคนี้ทำไมถึงได้รังแกพระ-รังแกผีขนาดนี้ ที่วัดโพธิ์แก้วนพคุณมีเผาศพเกือบทุกวัน มีทั้งศพทั่วไปและศพที่มาขอความอนุเคราะห์จากทางวัด โดยศพที่วัดดำเนินการเผาใช้น้ำมันดีเซล (เตาเผาปลอดมลพิษ)ต่อศพประมาณ 50 ลิตร ชีวิตเจ้าอาวาสต้องออกหาน้ำมันเผาศพ
ต่อไปนี้ไปงานศพคงต้องเอาน้ำมันดีเซลใส่แกลลอน 5 ลิตรไปทำบุญแทนพวกหรีดน่าจะดี ฝากถึงปั๊มน้ำมันใน จ.สิงห์บุรี หากพบเจอพระครูสุนทรพัฒนาลังการ (หลวงพี่อ๊อด) มากับเด็กวัด เอาแกลลอนมาขอซื้อน้ำมัน 50 ลิตร โปรดช่วยขายให้ด้วยนะครับ หลวงพี่อ๊อด จะเอาไปเผาศพไม่ได้เอาไปท่องเที่ยวดูงานที่ไหนหรอกครับเจริญพร
ล่าสุดวันที่ 23 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดโพธิ์แก้วนพคุณพบ พระครูสุนทรพัฒนาลังการ จึงพาไปดูเตาเผาที่ใช้ไฟฟ้าและอธิบายในส่วนที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการเผาไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมัน จริงๆแล้ว ไฟฟ้าใช้เพียงดำเนินการระบบจุดไฟและควบคุมอุณหภูมิและดึงควันลงด้านล่างเพื่อไม่ให้ปล่อยควันออกทางปล่องด้านบนเพื่อควบคุมมลพิษไม่ให้ลอยไปในอากาศ แต่ยังคงต้องใช้น้ำมันดีเซลในการเผาไหม้อยู่
พระครูสุนทรพัฒนาลังการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เป็นปัญหาอย่างมาก เพราะทางวัดโพธิ์แก้วนพคุณจะเผาศพเกือบทุกวัน ยกเว้นเฉพาะวันศุกร์ และเราก็ยังมีศพในเรื่องของการอนุเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีทุนทรัพย์ ทางวัดก็จะทำการเผาศพให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ซึ่งทางวัดขาดแคลนและหาซื้อยากมาก 1ศพ จะใช้อยู่ที่ 50 ลิตร บางวันเผาถึง 2 ศพ ใช้น้ำมันก็ 100 ลิตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยม หรือผู้ที่จะมาใช้บริการฌาปนกิจศพของทางวัด บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทางวัดเป็นคนจัดหาน้ำมัน ไม่ได้ให้ญาติโยมเอาน้ำมันมาเอง เพราะจะได้ไม่เป็นภาระของญาติโยม หากญาติโยมผู้ใดมีจิตศรัทธาไม่ต้องนำปัจจัยมาให้ทางวัด แต่ขอเป็นน้ำมันมาถวายได้ ขออนุโมทนาสาธุกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้