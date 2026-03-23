หนุ่มโดนจับยาบ้า ขอตร.กลับไปกอดลาลูก สุดท้ายโดนเมียด่าชุดใหญ่ ถึงกับนั่งทรุด ร้องไห้ด้วยความเสียใจ เมียตัดพ้อ ทำมากี่รอบแล้ว รอบนี้จะติดคุกอีกกี่ปี
วันที่ 23 มี.ค.2569 ร.ต.อ. จีรศักดิ์ คำวะเนตร หัวหน้าชุด ชปข.กก.ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ได้สืบทราบว่า นายศักดิ์นรินทร์ หรือปอ อายุ 26 ปี มีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าในเขต ต.สามพร้าว จึงให้สายลับติดต่อล่อซื้อ 2 ถุง ราคาถุงละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ได้นัดหมายส่งยาบ้าที่บริเวณหน้าห้องน้ำ ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน ต.สามพร้าว พร้อมนำกำลังไปดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียง
เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบนายศักดิ์นรินทร์ ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง มาพบสายลับ และขอดูเงินก่อน สายลับจึงส่งเงินให้ 6,000 บาท เมื่อได้เงินสด นายศักดิ์นรินทร์ บอกสายลับให้ไปรับยาบ้าได้ที่ข้างสระน้ำบ้านหนองนาหล่ำ เมื่อไปถึงนายศักดิ์นรินทร์ยื่นถุงยาบ้าให้ 2 ถุง ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจค้นตัวพบเงิน 6,000 บาทที่ล่อซื้อในกระเป๋ากางเกงยาบ้า 2 ถุง จำนวน 381 เม็ด
โดยนายปอให้การรับสารภาพว่า ตนรับจ้างจากคนรู้จักให้ส่งยาบ้าให้ลูกค้า ได้ค่าจ้างครั้งละ 500 บาท และได้ยาบ้าเสพ พร้อมกับขอร้องตำรวจว่า ก่อนจะพาไปโรงพัก ขอกลับบ้านไปกอดลูกและบอกเมีย เพราะเขารอกินข้าว ตำรวจก็พาไปตามที่ขอ เมื่อไปถึงหน้าบ้านนายศักดิ์นรินทร์ พบกับภรรยาของนายศักดิ์นรินทร์ ที่กำลังตั้งครรภ์ และลูกผู้หญิง 2 คน ยืนอยู่บริเวณรั้วหน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวนายศักดิ์นรินทร์ลงจากรถ พร้อมแจ้งกับภรรยาของนายศักดิ์นรินทร์ว่า นายศักดิ์นรินทร์โดนจับคดียาบ้า ภรรยาของนายศักดิ์นรินทร์ถึงกับโมโห พร้อมกับตะโกนต่อว่านายศักดิ์นรินทร์ชุดใหญ่ พร้อมกับต้อพ้อว่า ทำมากี่รอบแล้ว รอบก่อนก็อุ้มท้องไปเยี่ยมจนออกจากคุก รอบนี้จะติดคุกอีกกี่ปี ลูกเมียจะไปอยู่ไหนจะเอาอะไรกิน ใครจะส่งดอกเงินกู้นอกระบบ
โดยนายศักดิ์นรินทร์ ถึงกับทรุดนั่งแบบหมดอาลัยตายอยาก และให้ภรรยาเปิดประตูรั้วออก ให้ได้กอดลูกสาว ซึ่งเมียนายศักดิ์นรินทร์ร้องไห้ด้วยความเสียใจ เข้าไปกอดภรรยาด้วยความสำนึกผิด โดยเจ้าหน้าที่ให้เวลาพูดร่ำลาครอบครัวประมาณ 10 นาที
ร.ต.อ.จีรศักดิ์ เปิดเผยต่อไปว่า ได้บอกภรรยาของนายศักดิ์นรินทร์ว่า สำหรับเงินกู้นอกระบบไม่ต้องจ่ายเขาแล้ว เดี๋ยวจะประสานตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จัดการให้ และจะประสานเจ้าหน้าที่ พมจ.อุดรธานี มาช่วยเหลือหาที่พักให้ ไม่ต้องห่วงลูกจะได้เรียนตามปกติ
หากมีปัญหาให้ไปหาผู้กองเป็กที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ หรือถ้าจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ไหนให้โทรบอก จากนั้นได้แจ้งข้อหานายศักดิ์นรินทร์ “จำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะมียาเสพติดในร่างกาย” ควบคุมตัวนายปอไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป