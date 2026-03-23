กระบะหลับใน พุ่งย้อนศร ชนจังๆ รถบรรทุกสิบล้อ ภรรยานั่งมาด้วยเสียชีวิตสลด สามีคนขับบาดเจ็บสาหัส คนขับสิบล้อ เล่านาทีระทึก รับพยายามหักหลบแล้ว
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มี.ค. 2569 ร.ต.อ.(หญิง)นพวรรณ สวัสดิ์อักษรชื่น รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ้านบึง รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบ้านบึงว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกท่อคอนกรีต มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดภายใน เหตุเกิดบริเวณถนนสาย 344 ฝั่งขาเข้าบ้านบึง ใกล้เคียงแยกไฟเหลืองหนองปรือ หลังรับแจ้งตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ชีพ รพ. บ้านบึง อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง
ที่เกิดเหตุพบ รถกระบะ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนชุมพร ชน รถบรรทุกสิบล้อ อีซูซุ หัวสีขาว ทะเบียนชลบุรี ที่บรรทุกท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ในลักษณะรถกระบะหันหน้าย้อนศรตรงข้ามทิศทางเดินรถปกติ
พบ นายสุชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี คนขับรถกระบะ บาดเจ็บติดอยู่บนที่นั่งคนขับ ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด เนื่องจากถูกชนอัดก๊อปปี้ กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดชิ้นส่วนประตู งัดเอาตัวผู้บาดเจ็บออกมา ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวขึ้นรถกู้ชีพ รพ.บ้านบึงส่งรักษาเป็นการเร่งด่วน
ส่วนฝั่งที่นั่งผู้โดยสารพบร่าง นางสุวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ถูกอัดก๊อปปี้ เสียชีวิตติดคาซากรถ กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัด-งัด เอาร่างออกใช้เวลา 30 นาทีจึงสามารถนำตัวออกมาได้
สอบถาม นายสินอนันต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี คนขับรถบรรทุกสิบล้อ คู่กรณี เล่าว่า ตนขับรถมาจากแยกหนองปรือ มุ่งหน้าจะเอาท่อคอนกรีตไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอพานทอง เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุ เห็นรถกระบะขับพุ่งตรงมายังรถที่ตนขับอยู่คล้ายๆกับคนขับรถกระบะหลับใน ตนพยายามหักรถหลบไม่ให้ชนแต่ไม่พ้น จึงเกิดการชนกันอย่างรุนแรง ก่อนเสียหลักลงข้างทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มเติม และรอสอบสวนคนขับรถกระบะเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป