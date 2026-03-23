จับนายทุนชัยนาท ตระเวนซื้อ ‘ดีเซล’ มากักตุนไว้ ก่อนนำมาแบ่งขายให้เกษตรกรในจังหวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต ราคาลิตรละ 42 บาท

23 มี.ค. 69 – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพลังงานชัยนาท สำนักงานชั่งตวงวัด เขต 0-5 กอ.รมน. ชัยนาท สภ.สรรคบุรี และปลัดอำเภอสรรคบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง พื้นที่ อ.สรรคบุรี

ภายหลังจากที่ ได้รับการร้องเรียนว่ามีสถานที่ประกอบการกักตุน และลักลอบจำหน่ายน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการวางแผนเข้าจับกุม พบสถานประกอบการดังกล่าว มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาลิตรละ 42 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตจริง

ด้านผู้ประกอบการ ชี้แจงว่า ได้รวบรวมซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543

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