อาลัย “เจ้าทัพ” สุนัขก้นกุฏิพระครูอ๊อด สิ้นใจสงบในวัย 11 ปี หลังอยู่เคียงข้างวัดมาทั้งชีวิต หมาวัดตาย ไม่มีน้ำมันเผาร่าง ปกติใช้เตาเผา ทางวัดปรับแผนใหม่ ฝังแทน
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวการจากไปของ “เจ้าทัพ” สุนัขประจำกุฏิ ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็ก และอยู่คู่กับวัดมายาวนานกว่า 11 ปี
“เจ้าทัพ” เป็นสุนัขเพศผู้ พันธุ์ เยอรมันเชพเพิร์ด ซึ่งเป็นที่รู้จักของพระและญาติโยมในวัด ด้วยนิสัยเชื่อง ซื่อสัตย์ และมักจะออกมาเดินเล่นบริเวณลานวัดวันละ 2 เวลา เช้า–เย็น จนกลายเป็นภาพคุ้นตาของผู้ที่แวะเวียนมาทำบุญ
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ “เจ้าทัพ” เคยผ่านช่วงวิกฤตชีวิตหลายครั้ง โดยเฉพาะการป่วยด้วยโรคฮิสโตในช่วงอากาศร้อน แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ สร้างความผูกพันกับผู้เลี้ยงดูอย่างลึกซึ้ง
กระทั่งเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2569 พระครูอ๊อดพบว่า “เจ้าทัพ” นอนนิ่งอยู่ภายในกรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยล่วงหน้า โดยก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว ยังได้ทำความสะอาดหูและดูแลตามปกติ จึงเชื่อว่าเป็นการจากไปด้วยความชราอย่างสงบ
พระครูอ๊อดเผยว่า ไม่ได้รู้สึกโศกเศร้ามากนัก เพราะตลอดชีวิตได้ดูแล “เจ้าทัพ” อย่างดีที่สุดจนถึงวาระสุดท้าย ถือเป็นการจากไปตามอายุขัย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลน ทำให้ต้องปรับแผนการจัดการร่าง โดยได้นำ “เจ้าทัพ” ไปฝัง ณ แสนธรรมาราม หรือวัดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย
การจากไปของ “เจ้าทัพ” แม้จะเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่ง แต่สำหรับคนรักเเละดูแลแล้ว เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ที่เฝ้าดูการเติบโต อยู่ร่วมทุกช่วงเวลา และจากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ไม่มีวันเลือน