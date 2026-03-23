ชาวเพชรบูรณ์ มารอคิวหน้าปั๊มตั้งแต่ 4 โมงเย็น เพื่อ ‘เติมน้ำมัน’ ช่วงสาย ชี้จำเป็นต้องใช้น้ำมันไปทำเกษตรกรรม หลังแตงโม 50 ไร่ กำลังให้ผลผลิต
23 มี.ค. 69 – เวลา 20.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน ว่ามีชาวบ้านนำรถมาต่อคิวจอดนอนรอซื้อน้ำมันเป็นแถวยาวตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เป็นคิวแรก ๆ ที่จะได้เติมน้ำมันวันพรุ่งนี้ ที่ปั๊ม PT ริมถนนสระบุรี – หล่มสัก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบชาวบ้านนำรถยนต์มาจอดต่อคิวอยู่หน้าปั๊ม PT หลายสิบคัน บางคันได้นำถังบรรจุขนาด 200 ลิตรใส่ท้ายกระบะมาด้วย
นางนิตยา ชาวบ้านรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เป็นเกษตรกรอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านโตก ปลูกแตงโม 50 ไร่ กำลังให้ผลผลิต มีความจำเป็นต้องรดน้ำวันเว้นวัน ในแต่ละครั้งจะใช้น้ำมันในการสูบน้ำครั้งประมาณ 30-40 ลิตร
เมื่อ 3 วันก่อน มาเข้าคิวเพื่อที่จะซื้อน้ำมันตี 2 ปรากฏว่าได้คิวเกือบสุดท้ายและเกือบไม่ได้น้ำมัน ครั้งนี้เลยตั้งใจมารอตั้งแต่ 4 โมงเย็น ห่อข้าวมากินและจะนอนรออยู่ในรถ โดยครั้งนี้ได้นำถัง 200 ลิตรมาใส่น้ำมัน อย่างไรก็ตาม ปั๊มมีโควตาให้ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ใช้หมดก็ต้องมาต่อคิวใหม่ ทำให้เสียเวลาและเสียสุขภาพจิตมากที่ต้องมานอนรอซื้อน้ำมันอยู่ข้างถนนแบบข้ามคืนเช่นนี้
นอกจากนี้ แตงโมที่กำลังจะได้เก็บนั้น เมื่อติดต่อไปยังผู้รับซื้อที่ตลาดไท ยังไม่มีพ่อค้าคนไหนกล้ามาซื้อ เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและกลัวว่าหากวิ่งรถมาแล้วขากลับอาจต้องเสียเวลาในการต่อคิวเติมน้ำมันตามปั๊ม ซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าจะได้เติมที่ปั๊มไหนหรือจะมีน้ำมันให้เติมหรือไม่ ตอนนี้ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะทำอย่างไร
อยากฝากไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้ที่รับผิดชอบทั้งหลาย ให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด พวกท่านไม่เคยมารอต่อคิวซื้อน้ำมัน ไม่รู้หรอกว่ามันลำบากขนาดไหน กระทบกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านเป็นอย่างมาก อย่างปั๊มย่อยของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านปิดไปเกือบหมดแล้ว เนื่องจากไม่มีรถเข้าไปส่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ มาจากแต่ละปั๊มได้โควตาจากคลังลดลงกว่าครึ่ง หากบอกว่าน้ำมันมีพอ นายกรัฐมนตรีแค่สั่งให้คลังจ่ายน้ำมันให้แต่ละปั๊มตามโควตาเดิม ปัญหานี้ก็จะหมดไปแล้ว