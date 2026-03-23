กู้ชีพ แจ้งความคนขับ ‘รถไฟฟ้า’ แช่ขวาขวาง ขณะรีบนำเด็ก 5 ขวบ ส่งโรงพยาบาล เชื่อว่าจงใจไม่หลบ หากอ้างว่าไม่ได้ยินเสียงคงไม่ใช่
24 มี.ค. 69 – ความคืบหน้ารถไฟฟ้าคันหนึ่ง วิ่งแช่ขวาไม่ยอมหลบให้รถกู้ชีพ อบต.สามพร้าว จ.อุดรธานี ขณะนำ ด.ช. 5 ขวบส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุ
ล่าสุด เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.สามพร้าว ได้รับมอบหมายจาก นายกอบต.สามพร้าว ให้มาแจ้งความร้องทุกข์ กับ ร.ต.ท.วิศรุตกานต์ นามคุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีกับรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ขับกีดขวางรถฉุกเฉิน ไม่ยอมหลบหลีกให้รถกู้ชีพตามกฎหมายจราจร
นายณธกร แก้วชิน หัวหน้ากู้ชีพ อบต.สามพร้าว เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากนายก อบต. ให้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรถคันดังกล่าว ถือว่าเป็นเคสแรกที่ จ.อุดรธานี ที่มีพฤติกรรมจงใจกีดขวาง เชื่อว่าเขาตั้งใจ หากว่าไม่ได้ยินเสียงคงไม่ใช่
ปกติผู้ใช้รถใช้ถนนใน จ.อุดรธานี มีน้ำใจอย่างมาก หากเห็นรถกู้ชีพกู้ภัยรีบนำคนเจ็บส่งรพ. จะหลบให้รถกู้ชีพก่อนเลย ภายหลังเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการติดต่อจากฝั่งคู่กรณีเพื่อขอโทษหรือชี้แจงแต่อย่างใด