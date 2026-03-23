ชัยนาท วัด-ชุมชน นำขยะมากลั่นเป็นน้ำมัน ผลิตเบนซิน-ดีเซลใช้เอง ได้ประโยชน์สองต่อ ทั้งช่วยกำจัดขยะ เป็นพลังงานราคาถูกช่วยชุมชนในช่วงวิกฤต

23 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดศรีชัยวัฒนาราม (วัดหนองขุ่น) ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท หลังทราบว่าทางวัดพร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมพลังงานทางเลือก

โดยการรวบรวมขยะถุงพลาสติกจากครัวเรือน มาผ่านกระบวนการกลั่นจนกลายเป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้อย่างเห็นผลแล้ว ยังได้เชื้อเพลิงราคาประหยัดมาใช้ในภาคการเกษตรอีกด้วย ซึ่งหลังจากกลั่นน้ำมันออกดีเซลออกมาแล้วทดลองใช้กับรถไถนา โดยถ่ายน้ำมันเก่าออกทั้งหมด สตาร์ทติดง่าย เครื่องไม่สะดุด ควันน้อย อัตราเร่งดี เครื่องแรงดี

พระครูศรีชยากร เจ้าอาวาสวัดศรีชัยวัฒนาราม เปิดเผยว่า เมื่อ 2 ปีก่อน เห็นขยะถุงพลาสติกในวัดมีจำนวนมหาศาล จึงได้ศึกษาและจัดหาเตากลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติกมาทดลองใช้งาน พบว่าหากเป็นพลาสติกประเภทถุงเหนียว (เช่นที่ใช้แพ็กขวดน้ำ) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะสามารถกลั่นเป็นน้ำมันได้ถึง 1 ลิตร

ส่วนกระบวนการใช้เวลาต้มประมาณ 2-3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิกว่า 200 องศา ซึ่งน้ำมันโซล่าหรือดีเซลที่ได้มานั้น เมื่อนำมาผ่านการกรองอีกชั้นหนึ่งจะสามารถใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ทั้งรถไถนาและรถตัดหญ้าได้อย่างดีเยี่ยม แถมให้กำลังไฟที่แรงกว่าน้ำมันตามท้องตลาดทั่วไป

ท่ามกลางวิกฤตน้ำมันดีเซลหายากในปัจจุบัน โครงการนี้จึงกลายเป็นที่พึ่งสำคัญของชาวบ้าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ ในการช่วยกันรวบรวมขยะพลาสติกมาส่งเข้าโรงกลั่นของวัด นี่คือหนทางในการ “เอาตัวรอด” ของคนในชุมชนที่ได้ประโยชน์ถึงสองต่อ คือการกำจัดขยะให้หมดไปจากหมู่บ้าน และเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานราคาถูก

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