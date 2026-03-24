เพชรบูรณ์ กะหล่ำปลี ราคาดิ่งหนัก รอบหลายสิบปี วิกฤตน้ำมันขาดแคลน ซ้ำเติม ต้นเหตุพ่อค้าหยุดรับซื้อ เกษตรกรหล่มสัก ตัดทิ้ง-แจกฟรี ตลาดค้าส่งรายใหญ่กะหล่ำเต็มรถ-ขนส่งไม่ได้

24 มี.ค. 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์คลิปสะท้อนวิกฤต “ยุคน้ำมันขาดแคลน ผักบ่มีราคา” พร้อมแฮชแท็ก #กะหล่ำไม่มีราคา #กะหล่ำต้องทิ้ง #พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

โดยในคลิปปรากฏภาพเกษตรกรตัดกะหล่ำปลีแล้วเตะทิ้งประชด หลังราคาตกต่ำหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงแปลง เนื่องจากต้นทุนขนส่งสูงจากภาวะน้ำมันขาดแคลน ทำให้ไม่คุ้มค่า ทั้งค่าขนส่งและแม้แต่ค่าถุงพลาสติก สำหรับบรรจุผลผลิต

ส่งผลให้ชาวสวนต้องปล่อยทิ้ง หรือเปิดให้เพื่อนบ้านเข้ามาตัดไปบริโภคฟรี และยังพบภาพการนำกะหล่ำไปเททิ้งริมถนนจำนวนมาก

นายวันชัย พิลา เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำ ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก เปิดเผยว่า ตนปลูกกะหลำปลี 2 ไร่ ไม่ได้ขายเลยแม้แต่หัวเดียว เพราะราคาตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 10-20 บาท ต่ำสุดในรอบหลายๆ ปีตัดไม่คุ้มค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว

อีกทั้งต้นทุนถุงพลาสติก ยังมีราคาสูงกว่ามูลค่ากะหล่ำที่ขายได้เสียอีก ที่ผ่านมาต้องนำไปแจกให้กับชาวบ้านกิน ใครที่อยากได้ก็ให้มาเก็บเองที่สวน ล่าสุดทำใจได้ไถทิ้งแล้ว เพื่อเตรียมที่จะปลูกใหม่อีกรอบและหวังว่า ราคาน่าจะดีขึ้น

ขณะเดียวกัน ที่ตลาดผักช้างแดง หรือ ตลาดผักเสียงอดิศร ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีกะหล่ำปลีบรรทุกเต็มรถจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขนส่งออกไปจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อนุทิน ห่วง ‘ปราจีนฯ-ฉะเชิงเทรา’น้ำเริ่มเน่า เฝ้าระวัง 10 วันอันตราย ย้ำการ์ดอย่าตก
2

รมว.สุริยะ ห่วงเกษตรกร สั่งกรมปศุสัตว์ เร่งกำจัดซากสุกร 2,000 ตัว หลังน้ำท่วมฟาร์ม ปราจีนบุรี
3

ใช้คำว่าแฟนเป็นปีสุดท้าย! น้ำตาล ได้ฤกษ์วิวาห์ ไผ่ ปลายปีนี้ พร้อมมีเบบี๋ทันทีหลังแต่ง
4

ราคาทองวันนี้ 6 ต.ค.69 ดิ่งลงแรง ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ทีมท็อปกัน-กรมโรงงานฯ ลุยสกัดต้นตอ คราบน้ำมัน ศรีมหาโพธิ งัด ม.39 หยุดโรงงานรีไซเคิลทันที
6

นักศึกษาพยาบาล ร้อง แฟนหนุ่มทำร้ายหนัก เลือดอาบ ตามราวีไม่เลิก
7

รัฐบาล เปิด อาชีวะอาสา ตั้งศูนย์ Fix it Center 57 แห่ง ซ่อมฟรี รถ-เครื่องใช้ไฟฟ้า
8

นักร้องทีม อิลสลิก - ช่างแต่งหน้า โต้กันคนละมุม ปมช่างทำผมเปิดคลิปบานปลาย
9

ฟ้าผ่า กลางร้านเสริมสวย เสียงดังสนั่น ฝุ่นฟุ้งกระจาย 5 ชีวิตเฉียดตาย
10

ยกให้ลุงเกาหลีใต้! หลังพบเงินกว่า 6 แสนบาทในถุงขยะ-เกิน 6 เดือนไร้คนขอเคลม