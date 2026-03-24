เพชรบูรณ์ กะหล่ำปลี ราคาดิ่งหนัก รอบหลายสิบปี วิกฤตน้ำมันขาดแคลน ซ้ำเติม ต้นเหตุพ่อค้าหยุดรับซื้อ เกษตรกรหล่มสัก ตัดทิ้ง-แจกฟรี ตลาดค้าส่งรายใหญ่กะหล่ำเต็มรถ-ขนส่งไม่ได้
24 มี.ค. 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์คลิปสะท้อนวิกฤต “ยุคน้ำมันขาดแคลน ผักบ่มีราคา” พร้อมแฮชแท็ก #กะหล่ำไม่มีราคา #กะหล่ำต้องทิ้ง #พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
โดยในคลิปปรากฏภาพเกษตรกรตัดกะหล่ำปลีแล้วเตะทิ้งประชด หลังราคาตกต่ำหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงแปลง เนื่องจากต้นทุนขนส่งสูงจากภาวะน้ำมันขาดแคลน ทำให้ไม่คุ้มค่า ทั้งค่าขนส่งและแม้แต่ค่าถุงพลาสติก สำหรับบรรจุผลผลิต
ส่งผลให้ชาวสวนต้องปล่อยทิ้ง หรือเปิดให้เพื่อนบ้านเข้ามาตัดไปบริโภคฟรี และยังพบภาพการนำกะหล่ำไปเททิ้งริมถนนจำนวนมาก
นายวันชัย พิลา เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำ ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก เปิดเผยว่า ตนปลูกกะหลำปลี 2 ไร่ ไม่ได้ขายเลยแม้แต่หัวเดียว เพราะราคาตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 10-20 บาท ต่ำสุดในรอบหลายๆ ปีตัดไม่คุ้มค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว
อีกทั้งต้นทุนถุงพลาสติก ยังมีราคาสูงกว่ามูลค่ากะหล่ำที่ขายได้เสียอีก ที่ผ่านมาต้องนำไปแจกให้กับชาวบ้านกิน ใครที่อยากได้ก็ให้มาเก็บเองที่สวน ล่าสุดทำใจได้ไถทิ้งแล้ว เพื่อเตรียมที่จะปลูกใหม่อีกรอบและหวังว่า ราคาน่าจะดีขึ้น
ขณะเดียวกัน ที่ตลาดผักช้างแดง หรือ ตลาดผักเสียงอดิศร ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีกะหล่ำปลีบรรทุกเต็มรถจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขนส่งออกไปจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง