หนุ่มสุดเหี้ยม ซ้อมกิ๊กสาว จนบอบช้ำทั่วร่างกาย ก่อนนอนเสียชีวิตสลดกลางบ้าน ครอบครัวฝ่ายชาย เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ด้าน ตร.เร่งไล่ล่าตัวคนร้าย
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ร.ต.อ.ปรีชา เต็กสี รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพ อบต.หน้าไม้ เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้นที่ชั้นล่างบริเวณหน้าบ้าน พบผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ตรวจสอบพบร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้าและร่างกายจากการถูกทำร้าย ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายสมศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน และเป็นกิ๊กกับผู้ตาย หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์หลบหนีไปแล้ว
จากการสอบถามคนในบ้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ได้ยินเสียงทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันในบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน แต่ทุกคนก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยว เนื่องจากทั้งคู่จะทะเลาะกันเป็นประจำ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 02.00 น. ได้ยินเสียงนายสมศักดิ์ตะโกนร้องเรียกคนในบ้านให้ออกมาช่วย เมื่อทุกคนลงมาดู ก็พบผู้ตายนอนหมดสติอยู่ จึงโทรศัพท์เรียกกู้ชีพ อบต.หน้าไม้ มาช่วยเหลือเพื่อนำส่งโรงพยาบาล และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้ CPR แต่ไม่เป็นผล เพราะผู้ตายมีชีพจรอ่อนและเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
สำหรับผู้เสียชีวิตทำงานบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ส่วนผู้ก่อเหตุทำงานรับจ้างทั่วไป ทั้งคู่คบกันแบบเป็นกิ๊กกันมา 3-4 เดือนแล้ว และเมื่อช่วงกลางเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตเคยทะเลาะกับผู้ก่อเหตุที่บ้านหลังนี้ ก่อนจะกลับมาคบหากับผู้ก่อเหตุ จนกระทั่งมาเสียชีวิตดังกล่าว
หลังจากตำรวจและแพทย์ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้ว จึงได้มอบศพให้มูลนิธิฯ นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งและจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป