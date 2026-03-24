นครราชสีมา วิกฤตน้ำมัน ขาดแคลน กระทบ ตลาดสดเงียบเหงา ลูกค้าบางตา พ่อค้าแม่ค้า โอด หมู-อาหารทะเล ตรึงราคาไม่อยู่ จ่อปรับขึ้นราคา ถุงใส่แกง-ถุงพลาสติก ปรับราคาพุ่งพรวด
4 มีนาคม 2569 – ผู้สื่อข่าวออกสำรวจราคาอาหารที่ ตลาดพิมายเมืองใหม่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา หลังจากมีการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นแล้ว ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิต ตลอดจน ค่าขนส่ง และราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค เริ่มทยอยปรับขึ้นราคาตาม
นางนุช พงษ์พิมาย อายุ 57 ปี แม่ค้าขายอาหารทะเลรายหนึ่ง บอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา ยังขายราคาเดิมอยู่ เพราะรถขนส่งที่นำสินค้าทะเลมาส่งให้ถึงที่ ยังไม่ได้ปรับราคาค่าขนส่ง ต้นทุนสินค้าจึงยังเท่าเดิม แต่ถ้าน้ำมันปรับขึ้น ค่าขนส่งก็ต้องปรับขึ้นตาม ทางร้านก็คงต้องปรับราคาอาหารทะเลตามไปด้วย เพื่อไม่ให้ขาดทุน
นางบังอร มินพิมาย อายุ 70 ปี แม่ค้าขายหมู บอกว่า ตอนนี้ หมูที่รับมาเริ่มปรับราคาขึ้นแล้ว การค้าขายก็ยังไม่ดี ตลาดเงียบเหงา แทบจะไม่มีคนเดินมาหาซื้อของ แถมหมูปรับราคาขึ้นอีก
ตนจึงทำได้แค่ปรับราคาขึ้นนิดหน่อย บางอย่างยังต้องขายราคาเดิม พยายามตรึงราคาเอาไว้ เพื่อให้ลูกค้าสนใจมาซื้อบ้าง เช่น เนื้อหมู ขายกิโลกรัม 130 บาท หัวหมู กิโลกรัม 80 บาท ยังเป็นราคาเดิม ไม่ได้ปรับขึ้น
นายอุทัย ชินสุข พ่อค้าร้านขายของชำรายหนึ่ง บอกว่า อาหารหลายอย่างในตลาด ยังไม่ปรับขึ้นราคา แต่ถุงใส่แกง และถุงพลาสติกใส่ของ ปรับราคาขึ้นหลายบาท อย่างเช่น ถุงใส่แกง น้ำหนักครึ่งกิโลกรัม เดิมขายอยู่ที่ 32 บาท ปรับขึ้นเป็น 35 บาท และที่สั่งมาใหม่ ก็ปรับขึ้นปรับขึ้นทันที จาก 35 บาท เป็น 40 บาท เป็นต้น
“ซึ่งเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ค่าขนส่งปรับขึ้นตาม และจากการสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้การขนส่งน้ำมันและเมล็ดพลาสติกสะดุด ไม่สามารถนำเข้าได้ตามปกติ จึงส่งผลกระทบต่อๆ กันมา”