เจ้าของบ้าน ผวา งูจงอาง ยาว 4 เมตร 2 ตัว เปิดศึกฟัดกันนัวกลางลานบ้าน รีบแจ้งกู้ภัยช่วยจับ เชื่อ มาให้โชคลาภ ทำมาค้าขึ้น แห่ส่องเลขทะเบียนบ้านลุ้นโชค
วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบสัตว์เลื้อยคลานประเภท งู จำนวน 2 ตัว ที่บ้านเลขที่ 97 ม.6 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญจับสัตว์เลื้อยคลาน นำอุปกรณ์ไม้ง่ามและไม้คีบสแตนเลส รุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบ งูจงอาง ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว ตัวหนึ่งสีลายน้ำตาล และอีกตัวสีดำ กำลังใช้ลำตัวพันกันเป็นเกลียวอยู่ที่ลานดินหน้าบ้าน โดยไม่สนใจว่า มีคนกำลังยืนดูอยู่หลายคน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่องูตัวผู้และตัวเมียต้องการจะผสมพันธุ์กัน จะใช้ลำตัวพันกันเป็นเกลียวแน่นบนพื้น เสมือนกำลังพลอดรักเกี้ยวพากัน
แต่ขณะเดียวกัน อาจจะเป็นการต่อสู้แย่งคู่ของงูตัวผู้ 2 ตัว ก็จะมีการพันเกลียวในลักษณะคล้ายกันนี้ ซึ่งตามความเชื่อของไทย ถือว่า พฤติกรรมนี้เป็นเรื่องที่หาดูได้ยาก เชื่อว่า มาให้โชคลาภ ทำมาค้าขึ้น และมักมีการโยนเสื้อผ้าใส่เพื่อให้ได้โชค จึงดูอยู่ห่าง ๆ อย่างสงบ ไม่เข้าไปแยก เพราะงูจะเลื้อยหนีไปเองตามธรรมชาติ
แต่ด้วยความกังวลของเจ้าของบ้านว่า ถ้าปล่อยไว้นาน งูจะเลื้อยหนี แยกย้ายจนจับตัวไม่ได้ และอาจเข้ามาหลบซ่อนผสมพันธุ์ ทำรังในบ้านเรือน จึงให้อาสากู้ภัยฯ ขัดจังหวะ จับงูจงอางยักษ์ทั้งสองตัวโดยเร็ว เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสม
หลังจากู้ภัยฯช่วยกันจับงูจงอางยักษ์ทั้ง 2 ตัวได้แล้ว นำมาวัดขนาดพบว่า แต่ละตัวมีความยาวถึง 4 เมตร น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม แต่ยังไม่แน่ชัดว่า เป็นตัวผู้ทั้งคู่ หรือว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมีย จากนั้น ได้จับงูทั้ง 2 ตัวใส่ถุงผ้า แล้วนำไปปล่อยคืนให้ไปผสมพันธุ์หรือทะเลาะต่อสู้กันต่อในป่าทับลาน