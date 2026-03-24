สลด พี่ชายป่วยจิตเวช คว้าเคียวตัดปาล์ม ปาดคอน้องชายเสียชีวิตคาที่นอน หลังมีปากเสียงกัน ตำรวจตามรวบยังพูดจาวกวน
วันที่ 24 มี.ค. 2569 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 มี.ค. พ.ต.ท.ปพณศักดิ์ เภริภาส สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุทำร้ายมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
จากนั้นจึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.ประภาส ศรีสังจร ผกก.สภ.ปากพนัง นำกำลังตำรวจชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ.ปากพนัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นายวีระ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี สวมกางเกงขายาวสีดำ ไม่สวมเสื้อ ถูกปาดคอหวิดขาด อยู่บนที่นอน ส่วนนอกบ้านพบเคียวตัดปาล์มด้ามยาวเปื้อนเลือดวางอยู่
คนร้ายคือนายสุรินทร์ อายุ 54 ปี เป็นพี่ชายของผู้ตาย เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา ซึ่งพบว่านายสุรินทร์ อยู่ในอาการป่วยจิตเวช พูดจาวกวน
เบื้องต้นทราบว่า นายสุรินทร์ ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยมานานนับปีแล้ว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเข้าพบแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนของคดี
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ นายวีระ เตรียมเข้านอนภายในบ้านดังกล่าว นายสุรินทร์ พี่ชายได้ไปหาที่บ้านบุกเข้าไปด้านในและทั้ง 2 พี่น้องมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ นายสุรินทร์ ใช้เคียวตัดปาล์มเข้าไปฆ่านายวีระ จนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฏหมายต่อไป