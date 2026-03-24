แม่ฮ่องสอน ไฟป่าพุ่งเกือบร้อยจุด จนท.เร่งดับได้บางจุด เจออุปสรรคภูมิประเทศ ภูเขาสูงชัน ลำห้วยลึก บางจุดติดชายแดนไทย-เมียนมา ดับไม่ได้ หวั่นกับระเบิด ตกค้าง เกรงอันตรายถึงชีวิต กำชับเฝ้าระวัง ป้องกันเพลิงลุกลาม เกาะติดสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
24 มีนาคม 2569 – ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569
รอบเช้าเวลา 02.13 น. พบจุดความร้อน 96 จุด ประกอบด้วย อ.ปาย 5 จุด , อ.ปางมะผ้า 4 จุด , อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 27 จุด , อ.ขุนยวม 3 จุด , อ.แม่ลาน้อย 5 จุด , อ.แม่สะเรียง 44 จุด และ อ.สบเมย 8 จุด ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานที่ อ.ปาย วัดได้ 51.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานรัฐ ได้ทำการเข้าดับไฟบริเวณป่าข้างทางหมายเลข 108 บ้านดอยคำ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่นำรถน้ำเข้าดับไฟริมทางทั้งรถน้ำ ทพ.36 และ อบต.บ้านกาศ. ไฟได้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า รถน้ำไม่สามารถพ่นน้ำถึง จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่เดินเข้าดับไฟบริเวณสันเขา ก่อนดับเสร็จสำเร็จ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (สบเมย) ตามที่ได้รับแจ้งจุดความร้อนจากระบบดาวเทียม Suomi npp ระบบ viirs ช่วงเช้า จำนวน 1 จุด และช่วงบ่าย จำนวน 5 จุด
พบโดยดาวเทียมระบบ viirs (suomi NPP) ตรวจสอบข้อมูลจุด Hotspot ตามพิกัดอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ท้องที่ บ้านแม่หลุยหลวง หมู่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จำนวน 5 จุด และอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขาว ท้องที่บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 จุด
ผลการปฏิบัติงาน สามารถเข้าดับไฟป่าได้ในบางส่วน บางส่วนไม่สามารถเข้าดับไฟได้ เนื่องจากพื้นที่สูงชัน จึงร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
นายครรชิต วงค์พระยา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส2 (เมืองแม่ฮ่องสอน) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส8 ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปดับไฟป่า บริเวณท้องที่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัดที่ ๓๗๑๐๗๘ E ๒๑๓๓๔๘๑ N
เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า พื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน หุบเขา ลำห้วยลึก และอยู่ติดเขตแนวชายแดนไทย-เมียนมา และอาจจะมีกับระเบิด ที่ทหารเมียนมา วางไว้ใต้ดิน และอาจจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัญหาที่เจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่า ต้องประสบคือ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นเขาสูงชันและมีความลาดชันสูง การเดินทางเข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นไปด้วยความยากลำบาก และต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเท้าค่อนข้างนาน
การประเมินความปลอดภัยเนื่องจากการเข้าปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวอาจล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและเป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทีมชุดดับไฟป่า จึงจำเป็นต้องวางแผน และปรับกลยุทธ์การเข้าดำเนินการให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ และฝุ่นละอองในพื้นที่