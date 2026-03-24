เผยภาพวงจรปิดวินาทีเดือดสองกลุ่มวัยรุ่นเปิดฉากยิงใส่กันไม่ถึง 1 นาที ก่อนฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ขณะที่ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัว รับยิงจริงแต่ปฏิเสธข้อหา อ้างถูกยิงก่อน
ความคืบหน้ากรณีเหตุยิงกันเสียชีวิตในพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งบันทึกนาทีเกิดเหตุขณะกลุ่มวัยรุ่นสองฝ่ายใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือด ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ก่อนจะแยกย้ายหลบหนี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.58 น. วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณถนนนาคทิวัฒน์ หน้าตลาดนัดวัดต้นสน หมู่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม โดยผู้เสียชีวิตคือ นายจารุวัส หรือ “ฟลุ๊ค” อายุ 19 ปี ชาว อ.บ้านแหลม ถูกยิงบริเวณชายโครงขวาทะลุซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลบ้านแหลม
จากการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ พบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมเพื่อนอายุ 15 ปี ไปนั่งกินบิงซู ก่อนจะพบกลุ่มคู่อริเก่า 3 คน ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณวัดต้นสน พร้อมตะโกนท้าทายกัน ทำให้ผู้ตายและเพื่อนขี่รถติดตามไป กระทั่งพบอีกฝ่ายจอดรถอยู่หน้าร้านผัดไทยใกล้ธนาคาร จึงเกิดการยิงตอบโต้กันขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า ฝ่ายผู้ตายซึ่งนั่งซ้อนท้ายเป็นคนแรกที่ชักอาวุธปืนยิงใส่กลุ่มคู่อริ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะยิงสวนกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที จากนั้นต่างฝ่ายต่างหลบหนี โดยผู้ตายที่ถูกยิงวิ่งไปล้มลงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 50 เมตร
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. กล้องอีกมุมหนึ่งบันทึกภาพรถจักรยานยนต์ขี่พาผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายออกจากจุดเกิดเหตุ โดยสภาพผู้บาดเจ็บอยู่ในลักษณะขาห้อย คาดว่าอาการสาหัส ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ภายหลังเกิดเหตุ เมื่อเวลา 23.00 น. วันเดียวกัน นายเสฏฐวุฒิ อายุ 23 ปี เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติก ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก ซึ่งใช้ก่อเหตุ โดยรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิง แต่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าถูกอีกฝ่ายยิงก่อน จึงใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกันตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่น และมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่น อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป