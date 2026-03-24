ภริยา ‘อนุทิน’ พร้อม สตรีชาวโคราช 7,410 คน รำถวายย่าโม ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี 2569 ครบรอบ 200 ปี จุดพลุสว่างไสว 4 มุมเมืองยิ่งใหญ่
นครราชสีมา เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 23 มีค.2569 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 ซึ่งในปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งวีรกรรมของท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 200 ปี วีรกรรมก้องหล้า ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2569 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
ในพิธีเปิดงานมีบุคคลชื่อดังสายเลือดโคราช 4 คน เป็นผู้ถือคบไฟเพื่อใช้ในพิธีจุดพลุ 4 มุมเมือง ได้แก่
- สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งและพิธีกรชื่อดัง
- พันโทหญิงอุดมพร พลศักดิ์ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
- วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ (กัปตันกิ๊ฟ) อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หนึ่งในตำนาน 7 เซียน
- ร้อยเอกหญิง ศุภกานต์ แย้มไทย พยาบาลทหาร ปฏิบัติโรงพยาบาลสนามที่อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในช่วงการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา
นอกจากนี้มี นางธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ น.ส.ภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำสตรีชาวโคราชร่วมรำบวงสรวงจำนวน 7,410 คน ซึ่งเป็นเลขมงคลสื่อถึงพระชนมพรรษา 74 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในปี 2569 ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดกว่า 20,000 คน
สำหรับการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของท่านท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม วีรสตรีผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราช เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 200 ปี
ในปี พ.ศ. 2569 นี้ ถือเป็นปีแห่งวีรกรรมก้องหล้า ครบรอบ 200 ปี แห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี เพื่อแสดงพลังความศรัทธาและความกตัญญู ให้ลูกหลานย่าโมและประชาชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและของฝากจากร้าน้าชื่อดัง การจำหน่ายสินค้าโอทอป การออกร้านนาวากาชาด การแสดงแสง สีเสียง ชุดย่าฉันท่านชื่อโม ตอนสัญญาเก่า 200 ปี การบินโดรนแปลอักษร รำวงย้อนยุค มวยไทย และการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง 12 คืน